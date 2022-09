BASKET: LA VANOLI CREMONA VINCE A CENTO – 62-74 il risultato

Cremona parte subito forte con un 3/3 da tre di Denegri e a metà quarto viaggia sul più 7. Tomassini tiene viva la Tramec e Kuuba cerca di ricucire la distanza segnando nel pitturato, mentre Toscano con la sua energia recupera una palla difficile. Partita molto tesa.

Termina il primo quarto sul punteggio 19-26 per Cremona.

Il secondo quarto inizia con una Tramec più aggressiva che aumenta l’intensità in difesa e arriva al meno 3, poi Cannon schiaccia in testa alla difesa biancorossa. L’assist di Moreno per Kuuba riporta la Tramec a meno 1 ma Denegri fissa il punteggio a metà partita sul +6 per Cremona 34-40.

Il terzo quarto inizia con errori e palle perse da entrambi i lati del campo ma dopo un minuto Berti schiaccia e sblocca il punteggio. Anche Tomassini non perde occasione per fare esplodere la Milwaukee Dinelli Arena e sigla con una tripla il meno uno. Lacey, con una tripla e Denegri con canestro e fallo rimettono avanti la Vanoli. Il capitano, con la sua solita classe, non si tira indietro e mette una tripla che potrebbe risollevare il morale della squadra. Moreno e Berti sulla scia positiva realizzano e costringono coach Cavina ad un time-out. Cremona torna in campo chiudendo in difesa e portandosi sul +12. Solo 12 punti segnati da Cento nel terzo quarto.

L’ultimo quarto vede Cremona dominare il parquet, Cento fatica sia in attacco che in difesa. Qualche canestro per Marks e Tomassini ma manca l’energia per vincere.

La partita termina 62-74, Cremona vince e raggiunge le Final Four.

Tramec Cento vs Vanoli Cremona

(Q1 19-26; Q2 34-40; Q3 46 -58; Q4 62-74)

Tramec Cento: Marks 6, Tomassini 23, Kuuba 6, Ulaneo 0, Toscano 2, Zampini 6, Berti 15 , Moreno 4, Baldinotti n.e, Zilli n.e., Baldinotti n.e., Roncarati n.e.

Coach: Matteo Mecacci

Vanoli Cremona: Eboua 9, Gallo 0, Cannon 10, Alibegovic 7, Caroti 14, Denegri 19, Lacey 0, Piccoli 6, Mobio 9, Ndize 0

Coach: Demis Cavina

Arbitri: Mauro Moretti, Daniele Calella, Luca Bartolini

