BASKET: L’ARRIVO DI DOMINIQUE ARCHIE ALLA BENEDETTO VIX

Alle 17:35 di oggi Dominique Archie è atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna, ad accoglierlo era presente una delegazione della Benedetto XIV. L’ala statunitense ritorna in Italia dopo un periodo passato negli Stati Uniti. Archie è il primo dei due americani ad essere arrivato, domani sarà il turno di Derrick Marks.

Le sue prime parole: “Sono molto felice di essere qui, per me è bello ritrovare l’Italia dove ho passato periodi positivi a Capo d’Orlando e Varese. L’accoglienza della società è stata ottima, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e conoscere l’ambiente centese. So che è una città di basket e mi aspetto un tifo molto caldo!”

Dopo una breve visita alla Milwaukee Dinelli Arena, l’atleta ha raggiunto la sua abitazione e si è detto carico per l’imminente inizio degli allenamenti con la squadra.

Auguriamo a Dominique un buon inizio di stagione e un benvenuto in città!

Mi piace: Mi piace Caricamento...