BASKET: Le parole di Coach Di Paolantonio prima della sfida prestigiosa contro Pesaro

“Dovremo essere bravi a limitare un attacco estremamente prolifico, come quello di Pesaro, è il terzo del campionato e nell’ultimo periodo hanno realizzato più di 90 punti a partita, vincendo quattro delle ultime cinque. Hanno tanti protagonisti in grado di poter essere pericolosi, una coppia americani tra le migliori e con più punti nelle mani del campionato, quindi l’aspetto difensivo sarà molto importante, così come quello mentale, perché riuscire a continuare su questa strada sarà sempre più difficile. Ci vuole un grando impatto difensivo sia contro le loro caratteristiche individuali e il loro talento, sia a livello corale, come fatto in maniera eccellente contro Vigevano. Le condizioni della squadra sono buone, considerando che al lungodegente Sperduto si è aggiunto Alessandrini che salterà almeno anche questa partita, non abbiamo ancora certezze sui tempi di recupero.”

