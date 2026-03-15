BASKET: Nicolai smentisce le voci di ‘abbandono’ di casa Benedetto

“Smentisco ogni accordo o altro che riguardi il mio futuro in altre società.” Queste le dichiarazioni del GM di casa Bendetto dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa provinciale che lo ‘vedrebbero papabile in altre Società. “Dispiace molto – afferma Nicolai – che queste voci escano in un momento in cui il massimo impegno mio e di tutti noi sia per la salvezza ed il futuro del club.” Chiude seccamente Nicolai: “Continuo a lavorare con tutto me stesso per Benedetto e basta.”

Renato Nicolai GM Benedetto XIV

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