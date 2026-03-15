  • Dom. Mar 15th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

BASKET: Nicolai smentisce le voci di ‘abbandono’ di casa Benedetto

DiGiuliano Monari

Mar 15, 2026
Post letto da: 224

“Smentisco ogni accordo o altro che riguardi il mio futuro in altre società.” Queste le dichiarazioni del GM di casa Bendetto dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa provinciale che lo ‘vedrebbero papabile in altre Società. “Dispiace molto – afferma Nicolai – che queste voci escano in un momento in cui il massimo impegno mio e di tutti noi sia per la salvezza ed il futuro del club.” Chiude seccamente Nicolai: “Continuo a lavorare con tutto me stesso per Benedetto e basta.”

Renato Nicolai GM Benedetto XIV

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
BONDENO: INAUGURATA LA BIBLIOTECA POPOLARE DI PILASTRI
Mar 15, 2026 Giuliano Monari
Cronaca
BOLOGNA: l’App DAE RespondER, collegata al 118, salva una persona colpita da infarto
Mar 15, 2026 Giuliano Monari
Cronaca
Rinnovo del parco letti negli ospedali della provincia di Ferrara, al via la sostituzione di 628 letti
Mar 14, 2026 Comunicato AUSL FE

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
video