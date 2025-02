BASKET: PESARO NON SBAGLIA MAI, LA SELLA SI ARRENDE NEL SECONDO TEMPO: 76-97 IL FINALE

La Benedetto, dopo la vittoria esterna di domenica scorsa contro Vigevano, torna a difendere le mura di casa della Baltur Arena, affrontando un avversario di livello, quale Pesaro. A questo punto del campionato, ogni sfida è fondamentale sia per una che per l’altra squadra. Per la Benedetto, per continuare a sognare una salvezza diretta, mentre per Pesaro cercare di consolidare la posizione play-off, che attualmente ricopre.

QUINTETTI:

BENEDETTOXIV: Devoe, Nobile, Benvenuti, Berdini, Davis

VLPESARO: Zanotti, Ahmad, Maretto, King, Bucarelli.

PRIMO QUARTO

Palla a due e si parte. A sbloccare la partita ci pensa Davis con una tripla. Subito dopo, anche Berdini e Devoe aprono le proprie marcature personali, scappando e segnando in contropiede. Il primo canestro per Pesaro è di Maretto.

Dopo solo due minuti di gioco, Coach Spiro è costretto a chiamare un TO, dopo che Benvenuti, schiacciando in contropiede, ha portato il parziale sul 12-2 in favore di Cento. Davis allunga ulteriormente il vantaggio con un canestro dalla media distanza.

Pesaro però risponde con due canestri di fila di Ahmad. Ma Berdini e Devoe segnando, riportano il vantaggio sul +8.

Con meno di un minuto sul cronometro, Ahmad con una scorrazzata dentro l’area, riduce il distacco a soli quattro punti. Ma l’ultimo canestro del quarto è per la Benedetto con Davis. Risultato finale del quarto: 29-23 Benedetto.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con una bella schiacciata in contropiede per Pesaro. Mentre, la Benedetto, in questi primi istanti fatica a trovare soluzioni offensive efficaci. Per cui, Pesaro chiude il gap tra le due squadre, a solo un punto di differenza. Il primo canestro del quarto, per la Benedetto è di Devoe. Pesaro pareggia i conti con una tripla, costringendo al TO Cento.

Pesaro, con cinque minuti al termine del quarto riesce a trovare il primo vantaggio della partita. Prova anche ad allungare, ma Benvenuti con un paio di liberi pareggia nuovamente il risultato.

Nelle ultime fasi del quarto, Cento e Pesaro si scambiano canestro su canestro. La Benedetto con l’ultimo possesso del quarto non riesce a segnare. Si conclude così il primo tempo, con il risultato di 48-45 per Pesaro.

TERZO QUARTO

Si ricomincia e subito Pesaro torva il fondo della retina, con una penetrazione in area. Successivamente Ahmad, con una tripla, allunga il vantaggio ospite ad 8 lunghezze. Il primo canestro della Benedetto è da parte di Benvenuti, da sotto canestro.

Dopo due minuti di errori al tiro da parte delle due squadre, è Pesaro con una tripla a riaprire le marcature, facendo lievitare il vantaggio ospite sul +11. Davis poi segna in contropiede.

Doppio canestro a campo aperto per Pesaro, che allunga a +16 su Cento.

Ancora bella azione corale degli ospiti, che trovano una tripla, alla quale risponde però Tamani, raccogliendo un rimbalzo offensivo e appoggiando al vetro. Entrando negli ultimi 2 minuti di gioco del quarto, il punteggio è sul 55-70 Pesaro.

Gli ultimi istanti del quarto sono caratterizzati da molti viaggi in lunetta da parte di entrambi i quintetti, dove Pesaro però ha migliori percentuali.

Il terzo quarto si chiude con il risultato di 59-74 per gli ospiti.

QUARTO QUARTO

Il quarto si apre con una magia dalla media distanza di Davis. A cui si aggiunge anche Delfino, con un bel tiro, sempre da due punti, cadendo all’indietro. Poi Ahmad segna ma Devoe gli risponde prontamente.

Bucarelli con una tripla, costringe al TO Cento, con la partita sul risultato di 65-82 per la squadra pesarese.

A 5 minuti dal termine Benvenuti da tre cerca di ridare vita ai padroni di casa. Ma De Laurentis risponde subito segnando da sotto canestro.

La Benedetto non sembra trovare le misure difensive per arginare le offensive di Pesaro, che trova sempre le soluzioni giuste per andare a canestro. A causa di ciò la partita sfugge sul +20 per gli ospiti.

La partita si chiude con la tripla di Davis. Risultato finale: Cento 76, Pesaro 97. Nonostante il tutto esaurito alla Baltur Arena, la Benedetto, nel secondo tempo, non è stata capace di mantenere delle buone percentuali al tiro. Per cui è sprofondata sotto i colpi offensivi di Pesaro.

SELLACENTO: Devoe 14, Tamani 3,Tanfoglio 3, Berdini 4, Delfino 8, Graziani 0, Moretti

0, Davis 22, Benvenuti 17, Nobile 5. Coach: Di Paolantonio.

VLPESARO: Petrovic 11, Cornis 0, Maretto 6, Imbrò 7, De Laurentis 10, King 10, Bucarelli

16, Lombardi 11, Zanotti 3, Ahmad 23. Coach: Spiro

