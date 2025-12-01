  • Lun. Dic 1st, 2025

Cronaca

BASKET: PISTOIA-CENTO 91-80, LA BENEDETTO CADE A PISTOIA

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Dic 1, 2025
Quindicesima giornata di Serie A2: la Sella Cento fa visita all’Estra Pistoia, con entrambe le squadre reduci da due sconfitte consecutive.

I padroni di casa schierano Saccaggi, Alessandrini, Knight, Johnson e Magro; la Benedetto risponde con Berdini, Devoe, Conti, Davis e Fall.

L’avvio è tutto di marca toscana: Pistoia firma un 13-2 dopo 6 minuti, che diventa 23-7 all’ottavo. Montano prova a scuotere i suoi con tre triple, ma la maggiore fisicità dell’Estra continua a incidere sull’inerzia del match. La penetrazione di Devoe sul finale di primo quarto riporta Cento a -9.

Nel secondo periodo Dell’Osto sale in cattedra sotto le plance e trascina i suoi. A un minuto dall’intervallo il tabellone segna 50-27, ma un rapido 7-0 biancorosso tiene viva la partita.

Dopo la pausa lunga Pistoia gestisce il margine con le ottime giocate di Johnson e Knight, ma a tre minuti dalla fine del terzo quarto Davis piazza la tripla del -10, costringendo coach Dell’Agnello al time-out.

Nell’ultima frazione la Benedetto prova la rimonta con un 22-12 che riaccende le speranze dei tifosi. Tuttavia, due triple consecutive di Dell’Osto a 6 minuti dalla sirena riportano l’Estra a +8. Conti accorcia a -6 (80-74) dall’arco, poi Davis porta i suoi a -3 poco oltre l’ultimo minuto. È ancora Dell’Osto, però, a chiudere i conti con la tripla del nuovo +6 che spegne definitivamente le speranze centesi, finisce 91-80.

Tabellini

Pistoia: Johnson 23, Knight 23, Saccaggi 14, Dellosto 13, Zanotti 11, Magro 4, Alessandrini 3, Gallo, Stoch

Cento: Davis 18, Conti 17, Montano 16, Berdini 13, Fall 6, Devoe 5, Guerrieri 3, Scarponi 2

FONTE COMUNICATO STAMPA

