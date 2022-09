BASKET: PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA ALLA STAMPA IN COLLABORAZIONE CON CREDEM

Lunedì 5 settembre alle 18.30 presso il campetto dell’oratorio di San Biagio avrà luogo l’evento su invito personale in collaborazione con il rinnovato partner CREDEM per presentare alla stampa la nuova squadra della Benedetto XIV Tramec Cento.

Proprio nell’Oratorio di San Biagio nel lontano 1964 alcuni giovani centesi incominciarono a dilettarsi col gioco del basket, ignari del fortunato futuro cestistico di questa città. Si è scelto quindi, per la presentazione alla stampa della squadra ‘22-23, un luogo così simbolicamente importante sia per la comunità centese che per la società biancorossa.

Prenderanno la parola durante l’evento il Presidente della Benedetto XIV Gianni Fava, il General Manager Ivan Belletti e lo Strategy Manager Alessandro Livreri.

Per CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING saranno presenti il presidente di CREDEM Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Rondini GianLuca (Head Of Private Banking Direzione Private Nord Est) e Stefano Ascanelli (Responsabile Commerciale Direzione Private Banking Nord Est).

Tema della serata sarà condividere con CREDEM l’importanza di un buon investimento, che accomuna la Benedetto XIV per i propri obiettivi sportivi e CREDEM per l’impegno giornaliero con i suoi clienti.

Per l’evento saranno presenti tutti i giocatori e lo staff..

Seguirà poi alle ore 19.45 un rinfresco offerto a tutti i partecipanti da parte di CREDEM sempre nella stessa location.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Benedetto XIV così da poter essere vissuto anche dai tifosi e gli interessati.

Gli invitati potranno parcheggiare all’interno dell’oratorio in via Ugo Bassi, 47.

Mi piace: Mi piace Caricamento...