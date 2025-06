BASKET: RENATO NICOLAI PROLUNGA CON LA BENEDETTO XIV FINO AL 2027

La Benedetto XIV Sella Cento è lieta di annunciare il prolungamento del contratto del General Manager Renato Nicolai, fino al 2027.

Arrivato la scorsa estate, Renato si è calato sin da subito nella realtà centese, mettendo a disposizione la sua grande esperienza e distinguendosi non solo per il risultato raggiunto, ma anche per le iniziative che hanno coinvolto la società.

Il Presidente Gianni Fava, nella conferenza di presentazione di Renato, si era dichiarato molto soddisfatto per aver individuato una figura competente ed esperta a cui affidarsi e l’ex Sassari, Torino, Fortitudo, tra le tante, non ha tradito le attese.

Insieme al suo staff, ha costruito un roster giovane, ma solido, creando un clima di fiducia e serenità durante tutto l’arco della stagione e mantenendo la necessaria lucidità anche nei momenti più complessi.

Il suo lavoro, in totale sintonia con staff e dirigenza, ha posto le basi per la crescita del club nel presente e nel futuro, contribuendo a consolidarne una forte identità dentro e fuori dal campo.

Con questo rinnovo, la Benedetto XIV conferma la volontà di dare continuità a un progetto tecnico e organizzativo serio, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto anche al medio-lungo periodo.

Il Presidente ha voluto poi aggiungere un pensiero a riguardo:

“Sono particolarmente soddisfatto di aver raggiunto con Renato un accordo per il prolungamento del suo contratto per un’ulteriore stagione sportiva, tenuto conto dell’ottimo rapporto anche umano e di stima reciproca che si è instaurato in questa prima stagione complessa, ma conclusasi in modo positivo.”

