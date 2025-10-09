BASKET: Sella batte Unieuro Forlì 83 a 76

Sella Cento, che reazione! Battuta Forlì in rimonta e prima vittoria casalinga

Nel primo turno infrasettimanale del campionato, quarta giornata, la Benedetto XIV ospita la Unieuro Forlì, re-match dell’ultima partita della scorsa stagione che è valsa la salvezza diretta per la Sella Cento.

Nella conferenza stampa prepartita, coach Di Paolantonio, oltre alla necessità di alcuni accorgimenti sul campo, aveva chiesto anche una mano dal pubblico: appello accolto da più di 1400 che, di mercoledì alle 20.30, hanno quasi riempito la Baltur Arena.

Il primo quarto è equilibrato, Forlì muove bene la palla e trova tiri aperti, Cento risponde con due triple di Devoe e una di Montano che prova a sboccarsi e a dimostrare il suo potenziale messo in mostra nella scorsa stagione passata a Torino. Il botta e risposta continua per tutti i 10 minuti iniziali e il primo periodo si chiude sul 23 pari.

Nel secondo parziale Forlì tenta la fuga con un parziale di 7-0 che costringe coach Di Paolantonio a chiamare a raccolta i suoi. Il time out però non basta a fermare il parziale avversario che toccano anche i 16 punti di vantaggio. Nei primi 5 minuti del quarto i padroni di casa segnano solo 4 punti. La scossa arriva ancora dalle giocate offensive di Devoe e Berdini: contro-parziale di 8-0 e svantaggio dimezzato prima dell’intervallo lungo (41-49).

Nel terzo quarto la partita si infiamma: il ritmo gara aumenta e il pubblico della Baltur spinge i suoi. Difesa aggressiva e contropiede sono la svolta della partita: due palle perse di Forlì vengono trasformate in due appoggi facili da Conti e la Sella Cento torna a contatto fino a trovare la parità a quota 65 prima della sirena del terzo parziale.

Gli ultimi dieci minuti si aprono con un canestro degli ospiti ma la successiva tripla di Fall vale il sorpasso per la Benedetto. Devoe continua a essere preciso dall’arco, Tanfoglio e Davis trovano canestri importanti e aumentano il divario fino al +10. Poi un “blackout” offensivo rischia di far riavvicinare gli avversari che tornano a -4 con un minuto da giocare ma la tripla di Masciadri si spegne sul ferro e Berdini chiude l’incontro con due punti in contropiede. Vittoria per 83 a 76, prima vittoria casalinga della stagione e squadra che sembra sulla giusta via per trovare un gioco sempre più fluido e vario con diversi protagonisti pronti a dare il loro contributo.

