BASKET: ULTIMI GIORNI PER ACQUISTARE IL MINIABBONAMENTO

In ottica della nuova fase ad orologio che si aprirà domenica alle ore 17 con il match contro Gruppo Mascio

Treviglio, la Benedetto XIV comunica che la campagna miniabbonamenti sarà aperta solo fino a giovedì

30/03.

Per questo motivo la società ha organizzato tre Ticket Days per consentire a tutti di fare il miniabbonamento

anche in presenza. Saranno organizzati in Piazza del Guercino presso Centesità nelle seguenti giornate:

Martedì 28/03 dalle 16:30 alle 19:30

Giovedì 30/03 mattina dalle 10 alle 12

Giovedì 30/03 pomeriggio dalle 16 alle 19

Lo strategy manager della Benedetto XIV Alessandro Livreri ha dichiarato:

“

La società ci teneva molto ad agevolare i tifosi già abbonati, visto e considerando l’aumento di prezzi

previsto dalla partita di Cantù in poi. Abbiamo quindi dato uno slogan a questa campagna, che proporremo

poi anche più avanti con il merchandising dedicato. Saranno poi organizzate altre attività on line e off line

nel corso di questa fase finale. L’obiettivo è quello di mostrare tutta l’energia che dispone questo fazzoletto

di territorio di provincia, vogliamo porre l’accento sul fatto che si gioca per un’eventuale promozione nella

massima categoria. Quello che il Club lancia è un segnale forte rivolto soprattutto ai giovani che spesso

subiscono la narrazione che da un piccolo paese non possa nascere niente di buono. L’andamento delle

vendite mi ha davvero sorpreso, siamo già a 500 tessere e solo nella prima giornata ne sono state vendute

quasi 300. Questo è un segnale stupendo che gratifica il grande lavoro fatto finora, inoltre in ottica futura

vuole consacrare quello che sarà un upgrade a livello marketing della Benedetto XIV, necessario per

accogliere tante aziende al suo fianco.”

BENEDETTO XIV CENTO

s.s.d. a r.l.Per chi sarà impossibilitato ad acquistare l’abbonamento durante i ticket days l’acquisto è sempre disponibile

anche online al link https://www.ticketsms.it/it/event/CAMPAGNA-MINI-ABBONAMENTI-FASE-OROLOGIO

