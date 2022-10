BASKET: VARIAZIONE ORARIO E DATA DI DUE PARTITE

Si comunica che alcune partite che interessano la Tramec Cento hanno subito le seguenti variazioni.

Le gare in questione sono Apu Udine – Tramec Cento nella quarta giornata e Unieuro Forlì- Tramec Cento nella nona giornata.

La prima vede uno spostamento di giorno da domenica 23/10 ore 18:00 a sabato 22/10 alle 20:00.

ll match contro l’Unieuro Forlì, previsto per il 27/11 subisce invece un cambio di orario, la partita si disputerà infatti alle ore 20:00 e non più alle ore 18:00 come precedentemente comunicato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...