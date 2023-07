BASKET: YANKIEL MORENO RINNOVA CON LA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con Yankiel Moreno.

Yankiel Moreno non necessita di presentazioni: a Cento per quello che sarà il suo sesto anno con i colori della Benedetto, l’esterno cubano di formazione italiana è ormai una bandiera della Società e può vantare oltre 150 partite in biancorosso, ognuna disputata con il suo impegno e la sua voglia di lottare su ogni pallone che lo hanno reso una costante in queste stagioni.

Yankiel, che in carriera ha vestito anche le maglie di Vado Ligure, Rimini, Imola, Roseto e Ferrara, nella scorsa stagione ha messo a segno oltre 5 punti di media con 3,5 assist in quella che è stata la sua miglior stagione in carriera al tiro da 3 punti (40,4%), contribuendo alla causa della Benedetto sia come titolare che in uscita dalla panchina.

