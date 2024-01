“BASTA BUGIE, E’ ORA DI COMINCIARE AD AVERE RISPETTO PER LA PROPRIA CITTA’, PER CHI LA VIVE, PER LA STORIA E LE SUE TRADIZIONI!” Così Daniele Rubino Presidente Pro Loco di Cento

ASSOCIAZIONE TURISTICA

PROLOCO CENTO

COMUNICATO STAMPA



Daniele Rubino, Presidente della Pro Loco Cento prende carta e penna per rispondere a quanto affermato

poche ore fa dal Vice Sindaco di Cento, Vito Salatiello, in merito alla vicenda che ha portato a non realizzare

la storica Festa della Befana che da 25 anni era il fiore all’occhiello a chiusura delle festività in città.

“Caro Vicesindaco, leggo con rammarico l’articolo pubblicato sulla stampa e sui media a contenuti locali

riguardante la mancata festa della Befana di Cento, pieno di inesattezze e bugie che mal si addicono alla

tua persona, che invece ritenevo finora degna e leale, unica che si è adoperata per cercare di trovare una

soluzione ai difficili rapporti tra Comune e Proloco Cento sorti da quando si è insediata l’Amministrazione

Accorsi.

E’ bene fare chiarezza su come realmente sono andati i fatti: la Proloco Cento il 6 novembre ha protocollato

domanda di patrocinio per effettuare due eventi (non uno come da te affermato), con un contributo

complessivo richiesto di euro 7.000 (pari a quanto speso l’anno precedente): la nevicata in Piazza Guercino e

la Festa della Befana, eventi che hanno riscosso negli anni passati tanto successo, molto apprezzati da

famiglie e bambini (foto e video pubblicati anche dai tuoi colleghi nel 2023 ci fanno tranquillamente parlare

di migliaia di persone) e che ci pareva giusto salvaguardare e riproporre nello scarno programma degli

eventi natalizi proposti, ahimè, quest’anno nella nostra città.

Nell’incontro avvenuto il 20 novembre non abbiamo accettato la tua proposta di sostenere i due eventi con

un contributo di 2.000 euro, cifra che non consentiva la copertura neanche dei costi di acquisto delle sole

caramelle per fare le calze (parlo di materia prima perché per risparmiare sono i nostri soci ad imbustare e

confezionare), ribadendo che avendoci proprio voi tolto nel 2023 la gestione degli eventi più importanti,

non potevamo disporre di nostre risorse per sostenere i costi degli eventi, come sempre avveniva in passato

(in fondo solo 25 anni).

Da allora nulla ed un incontro casuale lo scorso 18 Dicembre, in cui proprio tu in risposta alle mie richieste ti

eri impegnato a trovare maggiori risorse per fare gli eventi, pagando direttamente come Comune alcune

fatture (ti avevo inviato anche i preventivi di spesa, a comprova dei costi), cosa che poi mi hai comunicato

che non si poteva (o voleva!) fare.

In data 2 gennaio (a ridosso della manifestazione), non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sul

patrocinio, (io e non tu) ti ho contattato al telefono per avere un riscontro e mi hai girato una lettera datata

19 dicembre2023 che confermava il patrocinio e lo stanziamento dei 2.000 euro a fronte della realizzazione

della nevicata e della festa della Befana (si legga bene la data e la cifra) lettera, fra l’altro, da noi mai

ricevuta.

Ti ho ribadito che con 2.000 euro non era possibile fare i due eventi, ci siamo sentiti più volte e non è

assolutamente vero che nessuno rispondeva al telefono come da te affermato, ci siamo scambiati svariati

messaggi e telefonate (ho conservato tutto e se mi dai autorizzazione li mostriamo alla stampa) fino al

giorno 4 Gennaio, quando dopo oltre 50 minuti di mia telefonata ho capito che di fatto la festa della Befana

non la volevate fare (ti avevo anche mandato foto della testa del fantoccio già fatta, a comprova che noi

eravamo pronti).

Dispiace, caro Vito, che questa Amministrazione cerchi sempre di ribaltare sugli altri le proprie

responsabilità, le tempistiche sempre disattese e denigrare chi opera gratuitamente per la città facendoci

passare come una Associazione dedita al “denaro”. La Proloco Cento è un’associazione dove i volontari

dedicano gratuitamente il proprio tempo alla città ma al contempo, chiedono al Comune di poter disporre

di adeguate risorse per fare le attività in modo consono, se di contro non ci rinnovate la convenzione, ci

togliete i nostri eventi come avvenuto nel 2023 e ci riducete al minimo i contributi, mi sembra ingiustificato

avere pretese nei nostri confronti, ben chiara è la volontà di non collaborare e, soprattutto, di non voler fare

gli eventi a beneficio della città.

Il tentativo, poi, di portare a confronto con altre manifestazioni del comune non andrebbe neanche

commentato se non che, ti chiedo, perchè i carnevali di XII Morelli e Renazzo mi pare non godano di

contributi pubblici mentre quello di Cento ne riceve e non pochi a giudicare dai bilanci? Credo che ogni

manifestazione vada analizzata per quello che dà e per il movimento che crea e giudicare quanto da noi

richiesto “esoso” significa essere completamente fuori da prezzi di mercato che, ti chiedo, di verificare prima

di fare certe poco piacevoli affermazioni.

E’ ora di finirla con menzogne e inutili divisioni, i fatti purtroppo parlano chiaro e le colpe non sono

certamente nostre come volete far credere. Penso invece che la città meriti unione di intenti e

collaborazione, condivisione di programmi e rispetto. Ribadisco ancora una volta che Proloco è disponibile e

vuole collaborare con questa amministrazione, ma devono essere poste adeguate condizioni per poter

svolgere insieme ciò che la città si attende… il Natale che ci avete fatto trascorrere dovrebbe aver insegnato

qualche cosa”.

Daniele Rubino

