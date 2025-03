Bene l’esenzione tassa rifiuti, rendiamola strutturale per i piccoli negozi – a Bondeno e frazioni – la soddisfazione di Confcommercio

“Come Confcommercio – considera Massimo Sgarbi, referente dell’Associazione di categoria per il territorio matildeo – esprimiamo soddisfazione per la scelta effettuata – da parte dell’Amministrazione comunale di Bondeno – di estendere anche alla frazione di Scortichino l’esenzione della tassa sui rifiuti per le attività commerciali: una decisione che va nella direzione di salvaguardare il tessuto economico e quindi la tenuta sociale delle frazioni, dove le attività di vicinato rappresentano punti di relazione e prevenzione fondamentali contro i rischi di desertificazione e spopolamento delle piccole frazioni nelle nostre campagne. L’auspicio è che tale misura possa consolidarsi anche per i prossimi anni e venga visto come efficace incentivo per il supporto concreto ai negozi di prossimità” conclude Sgarbi.

