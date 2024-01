Benedetto 1964 Minibasket: torna il Torneo di Carnevale a Cento

Per la prima volta dal 2020 torna la kermesse centese di minibasket organizzata dalla Benedetto 1964 Cento. Si tratta della sesta edizione della storia e presenta un doppio appuntamento. Sabato e Domenica si giocherà il torneo Aquilotti Small (annate 2014-15). presso la palestra Giovannina di Cento e nella inedita sede di Casumaro. Due squadre biancorosse saranno al via assieme ad Anzola, SG Fortitudo Bologna, Gallo Basket e Cestistica Argenta. Sabato pomeriggio alla Baltur Arena sarà anche la prima volta del triangolare Esordienti Femminile, che coinvolgerà la neonata formazione della Benedetto 1964, Primagioco ASD e Virtus Imola sul prestigioso campo della Baltur Arena

L’ultima edizione del 2020, tenutasi poche settimane prima dell’epidemia covid, ha visto il trionfo di Virtus Bologna nella categoria Aquilotti e parallelamente un concentramento scoiattoli. In passato si annoverano altre partecipanti di prestigio come Reggiana, Virtus Padova, Trapani e Trieste. Nel 2024 saranno 9 le squadre coinvolte. “È con grande soddisfazione che riparte la macchina organizzativa del torneo di Carnevale, appuntamento a cui siamo molto affezionati perché consente ai nostri ragazzi di conoscere altri coetanei e condividere con loro due giornate di gioia e divertimento” dichiara il Presidente della società centese Roberto Spera. “Questa iniziativa offre la possibilità alle persone che approderanno a Cento di visitare la Città del Guercino, la pinacoteca e ovviamente il Carnevale di Cento, spettacolo unico al mondo. La grande novita di questa edizione sarà anche un torneo tutto al femminile riservato alle ragazze di categoria Esordienti che si svolgerà al Palazzetto dello Sport. Venite a trovarci per divertirci e per condividere la nostra passione”.L’appuntamento è fissato da sabato pomeriggio per un fine settimana entusiasmante, con più di 100 ragazze e ragazzi coinvolti in una grande festa di minibasket.

credit: Massimiliano Salvi

