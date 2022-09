Benedetto 1964, parte la stagione 2022/23

Dopo un’estate torrida si punta ad una stagione di basket emozionante a Cento, in cui anche le giovani leve della Benedetto 1964 vogliono ritagliarsi uno spazio da protagonisti. L’annata 2022/23 della Benedetto 1964, settore giovanile del basket centese, prende il via con la consueta attesa trepidante e dopo la prima settimana di allenamenti dedicati ai gruppi dell’area agonistica inizia con due Open Week anche l’attività delle ragazze e dei ragazzi più piccoli. Dopo una stagione passata con gli storici traguardi tra cui il record di iscritti nel minibasket (circa 150 nel corso dell’annata passata) e la vittoria del campionato regionale U19 Gold, la società biancorossa è pronta a scrivere una nuova pagina che vede i giovani centesi affrontare, tra le tante sfide, per la prima volta nella sua storia il campionato giovanile nazionale U17 Eccellenza assieme alle realtà più blasonate della regione. Tutte le categorie giovanili dalla U13 fino alla U19 saranno coperte con l’iscrizione ad almeno un campionato regionale per annata e la Serie D sarà regolarmente al via con un team giovanissimo. Per il Minibasket l’obiettivo sarà confermare un’annata, quella scorsa, che ha rilanciato un settore tanto danneggiato dalla pandemia, riportando entusiasmo, voglia di giocare e stare insieme. Inoltre ha registrato una novità legata allo sviluppo di un settore minibasket femminile che ha registrato una forte crescita nel corso della stagione passata.

“Innanzitutto dobbiamo dire grazie a tutte le famiglie per la fiducia e il sostegno in un periodo difficile come quello degli ultimi due anni. Abbiamo dato il 100% per garantire il miglior servizio possibile, anche con una promozione speciale verso il minibasket, che rappresenta il futuro del movimento, che ha riportato entusiasmo e ha riempito le palestre. Non ci vogliamo sedere: abbiamo l’obbligo di offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere l’attività sportiva in un ambiente sano e di qualità e prepariamo un’annata che porterà nuove sfide da affrontare” dichiara il Presidente Roberto Spera per quest’apertura di stagione.

Al lavoro dal 29 agosto, lo staff tecnico è confermato nei suoi pilastri fondamentali, con Marco Savini (responsabile settore giovanile) e Andrea Codato (responsabile Minibasket) al vertice di una struttura che mantiene al suo interno Alberto Cilfone (coach della Serie D e della U19), Fabrizio Fantasia e Lucio Pavoni, nonchè prevede l’aggiunta del giovane Alessandro Orri (dalla BSL San Lazzaro), che sarà coinvolto con giovanili e i piccoli gruppi del minibasket.

“Abbiamo davanti un’altra annata difficile: la grave crisi economica che attanaglia l’intero comparto dell’imprenditoria italiana coinvolgendo anche i nostri sponsor, i costi di gestione dell’impianto della Giovannina che a causa dell’incremento del costo dell’energia sono quasi triplicati rappresentano sfide difficile da affrontare, ma come sempre cercheremo di fare la nostra parte con l’obiettivo principale di consolidare e confermare quanto fino ad oggi fatto ed offrire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie un servizio di qualità” aggiunge il Presidente Roberto Spera.

