Benedetto 1964: U19 e U16, weekend perfetto

A metà marzo, con una moltitudine di recuperi in corso, la Benedetto 1964 strappa ancora soddisfazioni nei propri campionati. La U19 Gold sbanca Budrio e si porta a 15 successi su altrettante partite. La vittoria per 73-68 contro la seconda in classifica allunga il gap sugli inseguitori e avvicina i biancorossi alla qualificazione matematica ai playoff. La ’64 festeggia anche in trasferta: gli U19 Silver superano la Antal Pallavicini con una grande rimonta nel finale, mentre a Trebbo le due squadre U16 si impongono con margine, con la formazione del campionato Silver che si assicura l’accesso alla seconda fase. Gli U15 chiudono la doppia uscita con una vittoria (contro Pol. Arena Montecchio) e una sconfitta (contro Stars Basket) e restano in quota in graduatoria e anche gli U13 mantengono il buon passo con il successo casalingo contro Peperoncino. Meno fortunati U17 e U14 che escono sconfitte in trasferta rispettivamente a Copparo e Modena. Mentre la serie D, vicina all’impresa con la capolista Veni sabato scorso in casa, affronterà Pallavicini in una sfida importante sabato sera, gli impegni continuano anche durante la settimana per le formazioni biancorosse che saranno già impegnate da giovedì 17 marzo per nuove partite.

Serie D: Benedetto 1964 – Veni Basket 67-70 (23-21, 20-18, 14-16, 10-15)Cento: Barbieri 5, Draghi, Lorusso 12, Govoni A. 19, Govoni E. 9, Bisquoli, Trazzi 3, Salatini 3, Fortini 8, Rayner 8, Basso. All. Cilfone

Under 19 Gold: Basket Budrio – Benedetto 1964 68-73Cento: Baraldi 2, Barbieri 3, Trazzi 24, Draghi 10, Salatini 6, Rayner 16, Basso 8, Maccagnani 4, Moussjid, Mantovani. All. Cilfone

Under 19 Silver: Antal Pallavicini – Benedetto 1964 74-79 (15-19, 21-18, 23-15, 15-27)Cento: Brambilla 33, Bufalo 3, Gargi 6, Magli 8, Malpighi 16, Ramzani 8, Salmi 5, Taddia, Turcan. All. Pavoni.

Under 17 Silver: Antares Copparo – Benedetto 1964 69-57 (17-20, 16-7, 16-9, 20-21)Cento: Gavazzo 11, Esposito, Gilli, Orsini 1, Diaco 9, Menini, Ramzani 14, Salmi 5, Pozza 2, Fava 9, Brandalesi 6. All. Pavoni

Under 16 Gold: Vanini Horizon Basket Reno – Benedetto 1964 48-96 (9-23, 10-21, 9-30, 20-22)Cento: Gavazzo 10, Lunghini 19, Esposito 4, Govoni 9, Diaco 12, Salvietti 13, Mirani, Giovanelli 8, Menini, Lanzoni 11, Alberghini 8, Ghini 2. All. Savini

Under 16 Silver: Vanini Horizon Basket Reno – Benedetto 1964 31-48 (10-19, 8-11, 11-7, 2-11)Cento: Degli Esposti, Camaggi 2, Gilli 6, Breveglieri 5, Salvi 6, Piccolo 3, Tedeschi 6, Niri 2, Golinelli 10, Zanni, Setola 8 . All. Savini

Under 15 Gold: Benedetto 1964 – Stars Basket 53-57 (9-15, 14-13, 13-13, 17-16)Cento: D’Annunzio, Ferrari 4, Salvietti 23, Filippini 5, Fabbri, Franchini, Di Natale 7, Lanzoni 8, Manferdini 5, Camassa, Mantovani, Fricatel 1. All. Fantasia.

Under 15 Gold: Benedetto 1964 – Pol. Arena 63-44 (19-4, 9-18, 18-3, 17-19)Cento: D’Annunzio, Ferrari 10, Salvietti 15, Filippini 4, Fabbri, Franchini 2, Di Natale 7, Fricatel 3, Tarantino, Lanzoni 14, Manferdini 8, Mantovani. All. Fantasia Under 14 Elite: Modena Basket – Benedetto 1964 87-43 (22-15, 21-11, 18-8, 26-9)Cento: Brambilla 2, D’Annunzio 6, Ferrari 19, Fornasari 2, Fabbri 2, Franchini, Tondelli 7, Fortini 2, Piccolo, Pirani, Minarelli 2, Fricatel 1. All. Codato

Under 13 Maschile: Benedetto 1964 – Peperoncino Basket 89-47 (26-4, 16-15, 35-13, 12-15)Cento: Campanini 14, Sandri 18, Lanzoni 7, Petroli, Insogna, Zeneroli 4, Goldoni 2, Giannico 32, Gagliardi 1, Guiaro 8, Guerra 3, Gil Solinas. All. Fantasia



Kevin Senatore Resp. Ufficio Stampa ASD Benedetto 1964

