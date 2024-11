Benedetto 1964: vittoria e secondo posto nel girone

La Divisione Regionale 1 della Benedetto 1964 porta a casa la quinta vittoria consecutiva superando Happy Basket fra le mura amiche della Giovannina. Vittoria dal peso specifico significativo sia per la prestazione messa in campo, soprattutto in difesa, sia per la classifica che vede ora i biancorossi al secondo posto nel girone B dietro a 4 Torri Ferrara. I centesi cominciano bene nei primi minuti e accumulano subito un paio di possessi di margine, ma Happy Basket risponde con precisione e un paio di buone azioni per chiudere sul -5 a fine primo quarto. La partita è serrata nel secondo quarto, con le percentuali degli ospiti in crescita da fuori e i locali che rispondono con gli spunti di Sgargi e Barbieri. Sul +4 a metà partita i biancorossi cambiano passo nella terza frazione. Sciarabba e Barbieri guidano il forcing assieme ad una difesa granitica che concede le briciole agli avversari e la fuga si concretizza prima dell’ ultimo quarto in cui i centesi combattono ancora e non calano la tensione. Il match termina sul 76-63 e per la squadra di coach Trevisan arriva la sesta vittoria dell’ anno. Il tour de force prosegue venerdi, quando la Benedetto 1964 ospiterà Budrio in un altro match fondamentale.

Benedetto 1964 – Happy Basket 76-63 (19-14, 17-18, 20-12, 20-19)Cento: Baraldi, Parmeggiani 11, Sgargi 14, Govoni A 8, Cilloni, Govoni E 4, Ghidoni 8, Giacalone, Barbieri 14, Salatini, Draghi 5, Sciarabba 12. All. Trevisan

