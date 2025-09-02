La Benedetto XIV Sella Cento vi invita a vivere assieme la seconda serata delle Benedetto

Culture Nights, un momento speciale in cui sport, tradizione e passione biancorossa si

incontrano nella suggestiva atmosfera della Fiera di Cento.

Il 7 settembre sarà una serata ricca di sguardi al futuro, pensata per aprire il cammino che

ci accompagnerà lungo tutta la stagione: si tratterà di una vera e propria anteprima del

percorso che la Benedetto XIV intende vivere insieme alla città, ai tifosi e ai partner, con

eventi, iniziative e momenti di condivisione che segneranno i prossimi mesi.

In questo contesto verrà dato spazio a un annuncio molto speciale: la celebrazione dei 30

anni di Pressing, la rivista ufficiale della Benedetto, con anticipazioni sui contenuti e il

format dell’evento che dedicheremo interamente a questo traguardo, raccontando come

Pressing sia riuscito a diventare nel tempo un punto di riferimento culturale e identitario per

la comunità biancorossa.

Il programma proseguirà con la proiezione di un documentario inedito su Stacy Davis,

leader e simbolo della nostra squadra, capace di costruire con Cento un legame che va ben

oltre il parquet. Un racconto autentico e coinvolgente che metterà in luce la sua storia

personale, il rapporto con i tifosi e il senso di appartenenza alla famiglia Benedetto.

Infine, sarà svelata una delle tradizioni più attese e amate della stagione: il Teddy Bear

Toss. Un momento di sport e solidarietà che ogni anno trasforma il palazzetto in una festa di

colori ed emozioni, unendo il tifo alla generosit

