La Benedetto XIV Sella Cento vi invita a vivere assieme la seconda serata delle Benedetto
Culture Nights, un momento speciale in cui sport, tradizione e passione biancorossa si
incontrano nella suggestiva atmosfera della Fiera di Cento.
Il 7 settembre sarà una serata ricca di sguardi al futuro, pensata per aprire il cammino che
ci accompagnerà lungo tutta la stagione: si tratterà di una vera e propria anteprima del
percorso che la Benedetto XIV intende vivere insieme alla città, ai tifosi e ai partner, con
eventi, iniziative e momenti di condivisione che segneranno i prossimi mesi.
In questo contesto verrà dato spazio a un annuncio molto speciale: la celebrazione dei 30
anni di Pressing, la rivista ufficiale della Benedetto, con anticipazioni sui contenuti e il
format dell’evento che dedicheremo interamente a questo traguardo, raccontando come
Pressing sia riuscito a diventare nel tempo un punto di riferimento culturale e identitario per
la comunità biancorossa.
Il programma proseguirà con la proiezione di un documentario inedito su Stacy Davis,
leader e simbolo della nostra squadra, capace di costruire con Cento un legame che va ben
oltre il parquet. Un racconto autentico e coinvolgente che metterà in luce la sua storia
personale, il rapporto con i tifosi e il senso di appartenenza alla famiglia Benedetto.
Infine, sarà svelata una delle tradizioni più attese e amate della stagione: il Teddy Bear
Toss. Un momento di sport e solidarietà che ogni anno trasforma il palazzetto in una festa di
colori ed emozioni, unendo il tifo alla generosit
