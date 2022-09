BENEDETTO XIV: BENVENUTO SCOTT ULANEO!

Il cestista italo-inglese Scott Ulaneo ha firmato un contratto di due mesi con la Tramec Cento nel pomeriggio di ieri, 14 settembre. L’ala/centro ex Brindisi ed Eurobasket Roma, ventiquattrenne di 208 cm per 98 kg, andrà ad integrare il reparto lunghi della squadra, colpito dal recente infortunio di Zilli e con un Archie momentaneamente a minutaggio ridotto.

Ulaneo, cresciuto nella Stella Azzurra Roma, con cui ha esordito in serie B giovanissimo, ha frequentato il college negli Stati Uniti per quattro anni; rientrato in Italia nella scorsa stagione prima a Brindisi in A1, si è poi trasferito in A2 in prestito all’Eurobasket Roma, dove ha avuto modo di fare esperienza e prendere confidenza con la categoria.

Benevenuto a Cento Scott!

