BENEDETTO XIV: E’ Jacopo Mulinacci il nuovo preparatore atletico

Siamo felici di annunciare il nuovo preparatore atletico della squadra.

Classe 1990 Jacopo Mulinacci nasce a Figline Valdarno (FI). La prima vera esperienza come preparatore atletico l’ha vissuta, durante il periodo dell’università di Scienze motorie, all’allora Mens Sana Siena nel settore giovanile, poi come assistente per la serie A.

Conosce Coach Matteo Meccacci durante l’esperienza senese nella stagione 2014-2015 in cui la società passa dalla serie B all’A2, qui resterà anche l’anno successivo alla promozione.

Nella stagione 2016-2017 lavora all’Oxygen Bassano squadra con un forte progetto rivolto al settore giovanile.

Nelle ultime tre stagioni Jacopo Mulinacci ha lavorato per la San Martino di Lupari, squadra della serie A1 femminile, un’esperienza che definisce molto formativa per la sua carriera.

Mulinacci si è così espresso sulla sua nuova avventura in biancorosso: “Negli ultimi anni questa società ha sempre avuto una crescita costante, essere qui per me rappresenta anche un’occasione per rimettermi in gioco nell’ A2 maschile”.

La struttura nuova e completa della Milwaukee Dinella Arena è stato un’ulteriore fattore che ha spinto Jacopo a scegliere la Benedetto XIV: “il fatto di avere tutti gli spazi per l’allenamento in un unico ambiente è un fattore invidiabile, la struttura è assolutamente di primo livello ed è stimolante”

Ha poi aggiunto: “Conosco il coach, il suo grado di meticolosità e di preparazione, il nostro lavoro viaggerà su due binari paralleli diretti verso lo stesso obiettivo”.

Cento ti fa un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura e ti augura buon lavoro!

