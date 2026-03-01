BENEMERENZA FIGC AL PRESIDENTE FAVA: “UN PREMIO CHE APPARTIENE A TUTTI NOI”

Una giornata da ricordare per la Centese Calcio. Il Presidente Alberto Fava ha ricevuto oggi a Roma, presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, la Benemerenza Sportiva conferita dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC-LND per la preziosa attività svolta a favore del calcio giovanile.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente nazionale della FIGC Gabriele Gravina e dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, alla presenza del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, del Presidente del Comitato Regionale FIGC Emilia-Romagna Simone Alberici e del Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico regionale Massimiliano Rizzello.

Nel ritirare il diploma, Fava ha voluto subito condividere il riconoscimento con tutta la famiglia della Centese: “Questo premio non è mio. È di ogni allenatore, ogni tecnico, ogni collaboratore che ogni mattina mette le scarpe e va in campo con i nostri ragazzi. Io sono soltanto la faccia visibile di un lavoro collettivo, fatto di dedizione, sacrificio e amore per questo sport. Lo dedico a tutti loro, e ai nostri bambini e ragazzi che ogni giorno ci danno la ragione più bella per continuare.”

Una benemerenza che è, prima di tutto, un abbraccio a chi lavora nell’ombra ogni giorno. Il calcio giovanile della Centese riparte da qui, con rinnovato orgoglio.

