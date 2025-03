Berra di Riva del Po. Dagli arresti domiciliari al carcere. 45enne arrestato per maltrattamenti in famiglia.

È stato tradotto in carcere a Ferrara, un 45enne straniero residente da un po’ di tempo nel territorio di Berra perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

I fatti risalgono al settembre del 2024, dal momento in cui l’uomo si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie che, di professione, svolgeva le mansioni di operatrice sanitaria presso una struttura lombarda. Le continue minacce, anche gravi, nei confronti della donna, avevano fatto sì che venisse arrestato in flagranza di reato e tradotto al carcere di San Vittore dal momento in cui si presentò con insistenza davanti alla struttura dove, in quel momento, stava lavorando la moglie. Nel corso di quella circostanza, la donna fu costretta a lasciare la casa con i figli minori e trovare ospitalità presso alcuni parenti.

Di lì, la concessione degli arresti domiciliari presso un familiare residente nel comune di Riva del Po (FE) venendo costantemente posto sotto i controlli dei carabinieri della stazione di Berra.

Al termine del periodo, e conseguentemente alla decisione del giudice milanese, l’uomo è stato colpito da un successivo ordine di carcerazione per gli stessi fatti contestarti nel mese di settembre.

Ieri sera, i militari della locale stazione lo hanno tratto in arresto e tradotto alla casa circondariale di Ferrara per il reato di maltrattamenti in famiglia.

