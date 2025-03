“Bevi Responsabilmente e Guida in Sicurezza” – l’iniziativa promossa da Confcommercio e Fipe Ferrara

Bevi Responsabilmente e Guida in Sicurezza è l’iniziativa lanciata oggi in conferenza stampa da Fipe Confcommercio Ferrara e Confcommercio:

“Si tratta – spiega Matteo Musacci presidente provinciale e vice presidente nazionale della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi – di un’iniziativa che ha un valore sociale di alto profilo. La Fipe Confcommercio intende, da un lato, salvaguardare la sicurezza sulle strade promuovendo il bere responsabile e, dall’altro, tutelare i pubblici esercizi associati che, dall’introduzione del nuovo codice della strada, hanno subito un calo della vendita di vino, birra e alcolici in generale. Purtroppo, nelle settimane scorse, si sono fatti molti errori di comunicazione sulle novità sancite dal nuovo codice della strada: tengo a ribadire che non vi è stato alcun intervento sul tasso alcolemico consentito alla guida, ma è stato solamente inasprito il sistema sanzionatorio.

Come Fipe Confcommercio siamo in prima linea per trovare il giusto equilibrio per salvaguardare la qualità del consumo e, nel contempo, collaborare attivamente alla sicurezza stradale”Dal canto suo Davide Urban, direttore generale dell’Associazione ha voluto rimarcare: “La nostra attenzione quotidiana a fianco delle imprese con iniziative e strumenti anche tecnici per poter proseguire nella loro attività: nel caso specifico con la distribuzione degli etilometri che permetteranno, quindi di dare una valutazione oggettiva del consumo di alcol prevenendo possibili situazioni di rischio”. Particolarmente interessante poi l’etilometro digitale presente sulla App Fipe (disponile sia su piattaforma Android che Apple) che permette, in pochi ed immediati passaggi, di verificare – in maniera empirica ma accurata – il proprio stato alcolemico.

Il saluto dell’Amministrazione comunale è stato portato dall’assessore allo Sviluppo delle Attività economiche ed al Commercio Francesco Carità: “Bere responsabilmente significa avere consapevolezza dei propri limiti, sapere quando fermarsi non mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Significa promuovere una cultura del rispetto, della moderazione e della prevenzione. E’ un tema di valore sociale, promossa da Confcommercio, che coinvolge i pubblici esercizi, luoghi di divertimento e socialità, in cui si vivono momenti di convivialità. Come Amministrazione sosteniamo tutte le iniziative che intendono promuovere l’educazione e la prevenzione, affinché il divertimento non si trasformi mai in pericolo. Il mio invito è semplice: scegliamo sempre con responsabilità. Se beviamo, facciamolo con moderazione. Se dobbiamo metterci alla guida e abbiamo bevuto un bicchiere di troppo, lasciamo che sia qualcun altro a farlo. Prendiamoci cura di noi stessi e di chi ci sta accanto”.

Era presente anche una qualificata delegazioni di ristoratori che saranno poi i protagonisti proattivi insieme ai colleghi della iniziativa di concreta sensibilizzazione ed informazione rispetto rispetto ai consumatori:”Bevi Responsabilmente e Guida in Sicurezza”

