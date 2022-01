BEVILACQUA: Sbanda e finisce contro il guard-rail sul ponte della Bonifica

Una sbandata, forse a causa della strada gelata e della nebbia fitta che gravava stamattina sulla zona, o forse a causa della velocità troppo elevata ed è finito con l’auto contro il guard-rail del ponte sulla Bonifica in via Provane a Bevilacqua. L’incidente è avvenuto stamattina alle 6.30 e non ha visto coinvolti altri veicoli. Fortunatamente niente di grave per gli occupanti che sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico sono giunte due pattuglie dei carabinieri. Traffico che è rimasto bloccato per un paio d’ore per consentire le operazioni di recupero del mezzo incidentato. Una strada provinciale, via Provane, che collega Bevilacqua a Palata Pepoli e che, nonostante i limiti di velocità in corrispondenza del ponte, è percorsa da migliaia di veicoli che ogni giorno, spessissimo, la percorrono a velocità elevate. In passato, proprio in quel tratto di strada, si verificò un incidente mortale dove perse la vita un giovane. Il mancato rispetto delle più elementari regole di sicurezza da parte di molti automobilisti può creare grande pericolo ma, forse, qualche controllo in più da parte delle forze dell’ordine servirebbe come deterrente e potrebbe scongiurare altri incidenti.

