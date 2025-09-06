  • Dom. Set 7th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

BEVILACQUA: Spettacolare incidente, sbanda e demolisce la colonna di un palazzo

DiGiuliano Monari

Set 6, 2025
Post letto da: 1.667

Un incidente piuttosto singolare quello accaduto nella serata di eri quando, attorno alle 22, una vettura di grossa cilindrata, per cause al vaglio dei Carabinieri di Cento intervenuti, è sbandata andando a terminare la sua corsa contro la colonna di una palazzina che si affaccia su Via Riga demolendo in parte la colonna stessa ed il balcone. L’immobile è piuttosto conosciuto per aver ospitato per tanti anni una nota pizzeria, ora in disuso ed in vendita. A quanto si apprende nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto e non ci sarebbero persone ferite. Naturalmente, considerato la spettacolarità del sinistro, sul luogo si è formato un discreto numero di curiosi.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
FERRARA: proclamato lo sciopero del Corpo di Polizia Locale per l’intera giornata del 26 settembre
Set 6, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Presentata la Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Pandurera di Cento – il video
Set 6, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Sanità e territorio protagonisti alla Fiera di Cento: l’Azienda USL di Ferrara avrà un proprio stand
Set 5, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca