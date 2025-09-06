BEVILACQUA: Spettacolare incidente, sbanda e demolisce la colonna di un palazzo

Un incidente piuttosto singolare quello accaduto nella serata di eri quando, attorno alle 22, una vettura di grossa cilindrata, per cause al vaglio dei Carabinieri di Cento intervenuti, è sbandata andando a terminare la sua corsa contro la colonna di una palazzina che si affaccia su Via Riga demolendo in parte la colonna stessa ed il balcone. L’immobile è piuttosto conosciuto per aver ospitato per tanti anni una nota pizzeria, ora in disuso ed in vendita. A quanto si apprende nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto e non ci sarebbero persone ferite. Naturalmente, considerato la spettacolarità del sinistro, sul luogo si è formato un discreto numero di curiosi.

