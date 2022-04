“BIF…Bimbi in Festa Pasqua” il 16 aprile a Cento

La Pro Loco del Gambero di Cento anche quest’anno , come nel 2021, ha realizzato

l’obiettivo di “UN UOVO SOLIDALE” donando uova di Pasqua ai bambini e alle

mamme ospiti dell’Associazione Servizio all’Accoglienza alla Vita di Cento.

Ma visto il grande consenso dell’evento “BIF…Bimbi In Festa Babbo Natale ti

aspetta” effettuata nella Galleria Sacquegna l’8 Dicembre 2021, ha voluto

riproporre l’evento “BIF…Bimbi in Festa Pasqua ti aspetta”il 16 aprile 2022

consegnando uova di Pasqua ai bambini che si presenteranno in Galleria Sacquegna

a Cento FE, dalle 17:00 alle 19:00 fino ad esaurimento uova.

Ci sarà anche il Coniglio Pasquale di CUCU’ SETTETE’ di Monica Scevola che

intratterrà i bambini con i suoi bellissimi palloncini.

Sarà presente anche Annalisa Borgatti, coordinatrice dell’Asilo Giordani di Cento e

alcune colleghe, con cui abbiamo iniziato una collaborazione e con l’occasione

inviteranno i partecipanti all’OPEN DAY “Primavera al Giordani” del 21 Maggio,

presso l’asilo in via Cremonino.

