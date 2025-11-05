Bimbi in campo e sorrisi in rete – Torneo di calcio sponsorizzato da CONAD a Porotto – il patrocinio di Confcommercio Ferrara

L’appuntamento – organizzato e promosso dai sette punti vendita CONAD nella nostra provincia (associati a Confcommercio Ferrara) e da Fortitudo Bologna– ha un evidente finalità sociale e di aggregazione giovanile e vede coinvolte dodici squadre (a sette giocatori) del territorio ed organizzate su tre gironi.

“Come Soci CONAD – spiegano gli organizzatori – siamo orgogliosi di sostenere questo torneo dedicato ai settori giovanili perchè rappresentano un momento di socialità autentica e di condivisione all’interno della nostra comunità. Il nostro impegno va oltre la sponsorizzazione : crediamo nell’associazionismo come forza che unisce e crea opportunità per tutti. CONAD è da sempre a fianco delle persone e delle realtà locali e continuerà ad investire in iniziative che contribuiscono a costruire un futuro migliore per i nsotri ragazzi ed il territorio” concludono.

“Un’ iniziativa meritoria – conferma Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – che vede protagonista una realtà importante come CONAD da sempre radicata sul territorio e quindi siamo felici di patrocinare questo evento in linea con il nostro impegno nel sociale e nello sport con finalità di sviluppo della Persona”.

