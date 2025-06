BIMBI IN FESTA: il 7 e l’8 giugno a Cento

Il prossimo 7 e 8 giugno, dalle 16:30 e fino alle 19:30, con ingresso libero, in via Santa Liberata 25 a Cento si terrà il BIF, ossia Bimbi in Festa, la manifestazione ludica dedicata ai più piccoli, organizzata dalla Pro Loco del Gambero di Cento con il Patrocinio del Comune di Cento.

Due pomeriggi quindi dove i bambini potranno saltare sui gonfiabili, divertirsi con le animazioni di Cucù Settete e le bolle di Beppe Bolle, sperimentare il tiro con l’Arco grazie al Gruppo Arcieri il Guercino e assistere a esibizioni del JuJitsu Italia. Presente anche l’Associazione Nazionale Carabinieri con l’Unità Cinofila.

Mi piace: Mi piace Caricamento...