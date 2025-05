Birra nel Bosco! Al Bosco Integrale due giorni dedicati alla birra artigianale tra degustazioni,incontri e musica live

Sabato 24 e domenica 25 maggio il Bosco Integrale si trasforma in una vera e propria cittadella

della birra con la seconda edizione di Birra nel Bosco, la festa interamente dedicata alla birra

artigianale.

La Fondazione Caterina Novi continua a portare avanti la propria missione, rendendo lo spazio

del Bosco Integrale un’opportunità per tutta la collettività, per scoprire i birrifici artigianali del

territorio, conoscere la cultura brassicola, imparare a degustare, ma anche rilassarsi e godersi

un’immersione in natura con i propri cari.

Per l’occasione saranno presenti sei birrifici indipendenti – Biren, Low Profile, Malcantone,

Liquida, Birra di Mezzo e Bandiga – che porteranno in degustazione oltre 20 etichette diverse,

offrendo un viaggio tra stili, profumi e sapori. Per assaggiare le birre sarà sufficiente acquistare

dei token alle casse dell’evento, da spendere poi liberamente tra gli stand.

Ma Birra nel Bosco non è solo una festa del gusto: il programma si arricchisce anche di

contenuti divulgativi ed esperienze guidate, pensati per chi vuole approfondire l’universo

brassicolo. Ogni giorno, infatti, si terranno tre incontri tematici aperti a tutti:

Ore 15:30 – Materie prime e produzione

Ore 17:00 – Stout e porter

Ore 18:30 – Come degustare una birra

Per chi desidera un’esperienza più immersiva, sono in programma anche tre degustazioni

guidate (su prenotazione), sempre disponibili sia sabato che domenica:

Per chi desidera un’esperienza più immersiva, sono in programma anche tre degustazioni guidate (su prenotazione), sempre disponibili sia sabato che domenica: Ore 15:30 – Birra e formaggi in collaborazione con l’Antica Formaggeria

Ore 17:00 – Birra e salumi selezionati da Gianni Negrini

Ore 18:30 – Birra e menù vegano realizzato da Giuggiola

Domenica, alle 16:30, c’è il BeerLates – Pilates con la birra! Un’attività divertente e rilassante

immersi nel verde (su prenotazione).

Alle 17:30, sabato e domenica, i volontari del Bosco guideranno una passeggiata conoscitiva,

alla scoperta della natura e della storia del Bosco Integrale.

E per i più piccoli ci saranno Kenny Art Balloons sabato pomeriggio, Beppe Ferrari con i suoi

giochi di una volta domenica pomeriggio, e tutti e due i giorni truccabimbi e spettacoli di

magia a cura dell’Associazione Andare a Veglia.

Per accompagnare le birre, sarà attiva per tutta la durata dell’evento la cucina

dell’Associazione Carnevalesca Mazalora, che proporrà piatti caldi e sfiziosi ispirati alla

tradizione locale.

Inoltre, per chi ha intolleranze o segue una dieta senza glutine, sarà presente un banchetto

completamente gluten free, con proposte selezionate per garantire gusto e inclusività anche

a chi deve evitare il glutine.

A chiudere le giornate, la musica dal vivo:

Domenica, alle 16:30, c’è il BeerLates – Pilates con la birra! Un’attività divertente e rilassante immersi nel verde (su prenotazione). Alle 17:30, sabato e domenica, i volontari del Bosco guideranno una passeggiata conoscitiva, alla scoperta della natura e della storia del Bosco Integrale. E per i più piccoli ci saranno Kenny Art Balloons sabato pomeriggio, Beppe Ferrari con i suoi giochi di una volta domenica pomeriggio, e tutti e due i giorni truccabimbi e spettacoli di magia a cura dell’Associazione Andare a Veglia. Per accompagnare le birre, sarà attiva per tutta la durata dell’evento la cucina dell’Associazione Carnevalesca Mazalora, che proporrà piatti caldi e sfiziosi ispirati alla tradizione locale. Inoltre, per chi ha intolleranze o segue una dieta senza glutine, sarà presente un banchetto completamente gluten free, con proposte selezionate per garantire gusto e inclusività anche a chi deve evitare il glutine. A chiudere le giornate, la musica dal vivo: Sabato dalle 20:00 si accendono i riflettori su BAGUNGA!, un mix di etno-funk,

sperimentazione agricola e psichedelia nebbiosa, tutto da ballare.

sperimentazione agricola e psichedelia nebbiosa, tutto da ballare. Domenica dalle 20:00 sarà la volta di Cinzia Zaccaroni, polistrumentista e performer

che mescola basso, loop station, voce e ogni sorta di macchina sonora per un concerto

all’insegna della sperimentazione più libera.

Birra nel Bosco promette due giornate all’insegna del gusto, della cultura birraria e del

divertimento, immerse nel verde del Bosco Integrale.

Per tutte le attività in programma dove è indicata, è necessaria la prenotazione a

info@boscointegrale.org.

Per maggiori informazioni sul programma delle attività, è possibile consultare il sito web

https://www.boscointegrale.org/eventi o le pagine social su Instagram e Facebook.

Ricordiamo che, al momento, l’ingresso di animali non è consentito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...