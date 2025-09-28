BOCCIOFILA CENTESE: Festa per i 90 anni di fondazione

Grande festa alla Bocciofila Centese lo scorso 25 settembre per celebrare i 90 anni di fondazione del sodalizio: alla presenza di tutti i giocatori è stata presentata la nuova divisa sociale, nuovi colori (il rosso e il blu al posto del tradizionale biancazzurro) per affrontare gli impegni della prossima stagione agonistica.
E’ stata inoltre annunciata la squadra che parteciperà al campionato di Prima Categoria, squadra formata da Andrea Bigi, Marco Bregoli, Gianluca Berselli, Francesco Serziale, Maurizio Zanotti, Christian Marzocchi, Iuri Pedocchi.
La divisa – è stato scelto il rosso come omaggio al colore dello storico sponsor Baltur – si fregia di nuovi elementi rispetto al passato: la stella di bronzo, ottenuta dalla Bocciofila al merito sportivo nel 2003 dal CONI e lo stemma del comune di Cento, a sottolineare il legame tra l’associazione sportiva alla città di Cento.