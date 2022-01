Anche stasera alla Bocciofila Centese di via Ugo Bassi si terrà la Tombola. Un ambiente sicuro, personale accogliente e tanto divertimento vi attendono alla famosissima tombola della Bocciofila Centese. Green-pass alla mano, mascherina FFP2, igienizzazione delle mani e distanziamento assicurato in un ambiente ampio e ben arieggiato, per farvi trascorrere una serata di divertimento in piena sicurezza.

