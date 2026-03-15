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Cronaca

BOLOGNA: l’App DAE RespondER, collegata al 118, salva una persona colpita da infarto

DiGiuliano Monari

Mar 15, 2026
Post letto da: 288

Una storia a lieto fine. A Bologna un uomo colpito da infarto è stato soccorso in strada, grazie all’intervento tempestivo di un volontario dell’emergenza sanitaria. Non era in servizio, ma ha ricevuto l’allerta tramite l’App DAE RespondER, collegata al 118.

Un intervento decisivo che ha permesso di stabilizzare la persona, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

L’App DAE RespondER, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, serve proprio a questo: attivare rapidamente cittadini formati e volontari nelle vicinanze di un’emergenza cardiaca, riducendo i tempi di intervento e aumentando le possibilità di salvezza.

Grazie a chi si mette a disposizione degli altri, perché ognuno di noi può fare la differenza

Giuliano Monari

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