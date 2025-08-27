  • Mer. Ago 27th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

BOLOGNA. POLAZZI (LEGA – CITTÀ METROPOLITANA): “DISTRIBUIRE PIPE PER IL CRACK È LEGITTIMARE LO SPACCIO. CITTÀ SEMPRE PIÙ NEL DEGRADO”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ago 27, 2025
Post letto da: 98

“Distribuire pipe per il crack non è riduzione del danno, è una resa totale dello Stato davanti alla droga e alla microcriminalità.” Così Mattia Polazzi, capogruppo della Lega in Città Metropolitana di Bologna, interviene duramente contro la decisione del Comune di Bologna di proseguire con la distribuzione gratuita di strumenti per il consumo di crack nell’ambito del progetto di “riduzione del danno”.

“Condivido pienamente le parole del nostro Commissario provinciale, l’on. Davide Bergamini – prosegue Polazzi – e rilancio l’allarme: questa misura non è solo sbagliata, è pericolosa. La sinistra al governo della città, invece di tutelare i cittadini, spende soldi pubblici per fornire strumenti a chi consuma droghe pesanti. Un messaggio devastante per Bologna, che un tempo era simbolo di cultura e civiltà, e che oggi, grazie a scelte scellerate come questa, è sempre più abbandonata al degrado.”

Secondo il consigliere metropolitano leghista, “la Giunta Lepore non combatte lo spaccio: lo normalizza, trasformando interi quartieri in zone franche dove lo Stato non entra più. È inaccettabile che si pensi di gestire l’emergenza droga fornendo pipe in alluminio invece di aumentare i controlli, ripristinare legalità e investire in prevenzione vera, partendo dalle scuole e dalle famiglie.” – “La dignità di Bologna non si difende aiutando a drogarsi, ma riportando legalità, sicurezza e decoro urbano. La Lega – conclude – non resterà a guardare.”

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Ferrara. Minaccia il vicino di casa con una catena: arrestato per tentata rapina.
Ago 27, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Apertura Pinacoteca settembre 2025: nuovi orari e iniziative per Settembre Centese e 441esima Fiera di Cento
Ago 27, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Prosegue con successo fino al 15.09 Comacchio by Night promossa da Confcommercio, nell’ambito della Comacchio Summer Experience
Ago 27, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca