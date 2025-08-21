  • Gio. Ago 21st, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

BONDENO: BOMBA D’ACQUA ALLE 12.30, ALBERI CADUTI SENZA DANNI ALLE PERSONE

DiGiuliano Monari

Ago 21, 2025
Post letto da: 226

Una bomba d’acqua unita a forte vento e grandine ha colpito #Bondeno attorno alle 12.40 di oggi. In pochi secondi si sono verificati alcuni danni al territorio, principalmente con la caduta di rami e alberi e fortunatamente senza che siano state coinvolte persone.

Così il sindaco Saletti: “La nostra macchina degli interventi e dei soccorsi è già al lavoro da tempo per garantire il ritorno alla normalità più tempestivo possibile, con la Polizia Locale e la Protezione Civile dell’Alto Ferrarese, i cantonieri comunali, i Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno e Albaverde. A chi è impegnato sul campo mando un forte ringraziamento.

Stiamo ancora raccogliendo alcune segnalazioni. Ricordo che il centralino della nostra Centrale Operativa è 0532 899 600.”

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
TERRE DEL RENO: Aggredisce i Carabinieri, arrestato trentacinquenne.
Ago 21, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
LIDI (FE). Minorenne trovato con uno spray urticante: denunciato dai Carabinieri.
Ago 21, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
“Scuole che promuovono salute” del Dipartimento di Sanità Pubblica, quando la prevenzione fa scuola
Ago 21, 2025 Comunicato AUSL FE

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca