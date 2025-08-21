BONDENO: BOMBA D’ACQUA ALLE 12.30, ALBERI CADUTI SENZA DANNI ALLE PERSONE

Una bomba d’acqua unita a forte vento e grandine ha colpito #Bondeno attorno alle 12.40 di oggi. In pochi secondi si sono verificati alcuni danni al territorio, principalmente con la caduta di rami e alberi e fortunatamente senza che siano state coinvolte persone.

Così il sindaco Saletti: “La nostra macchina degli interventi e dei soccorsi è già al lavoro da tempo per garantire il ritorno alla normalità più tempestivo possibile, con la Polizia Locale e la Protezione Civile dell’Alto Ferrarese, i cantonieri comunali, i Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno e Albaverde. A chi è impegnato sul campo mando un forte ringraziamento.

Stiamo ancora raccogliendo alcune segnalazioni. Ricordo che il centralino della nostra Centrale Operativa è 0532 899 600.”

