BONDENO: Carabiniere libero dal servizio salva un anziano in arresto cardiaco

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 febbraio, il Maresciallo Gaetano Talente, effettivo al Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, stava percorrendo con la propria autovettura la via Virgiliana di Bondeno per far ritorno a casa dopo una giornata trascorsa fuori porta con la moglie e i due figli piccoli. Giunto all’incrocio con via Reno, mentre chiacchierava con i propri familiari, rallentava e si fermava per un lieve incolonnamento di vetture; la sua attenzione veniva catturata da un’auto posizionata in maniera anomala sulla carreggiata e da una donna che si sbracciava per attirare lo sguardo dei passanti. Il militare immediatamente intuiva che qualcosa non andava e si precipitava, senza pensarci due volte, a vedere cosa stava accadendo.

Lo scenario che si trovava davanti confermava il suo sospetto: un uomo di 79 anni era riverso con il capo sul volante della propria auto, privo di sensi e con un flebile respiro. Il maresciallo immediatamente richiedeva l’aiuto di alcuni astanti per allertare il 118 e per estrare il malcapitato fuori dall’abitacolo della sua autovettura per stenderlo a terra e collocarlo in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi; ma la situazione improvvisamente si aggravava al punto tale che l’ispettore doveva praticare subito al malcapitato un massaggio cardiaco per cercare di evitare il peggio. La prontezza del militare e le pratiche acquisite in corsi di Primo Soccorso (svolti al personale dell’Arma dei Carabinieri dai soccorritori del 118) gli hanno permesso di mettere in pratica quelle provvidenziali manovre necessarie per rianimare l’anziano.

All’arrivo dei soccorsi dopo alcuni minuti (ambulanza, auto medica e Carabinieri di Burana) l’uomo aveva già ripreso i sensi e il suo cuore aveva ricominciato a battere regolarmente, grazie agli sforzi profusi incessantemente dal Maresciallo Talente. La vicenda ha avuto un lieto epilogo in quanto l’anziano, trasportato presso l’Arcispedale di Cona, è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti e dimesso nella mattinata odierna in buone condizioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...