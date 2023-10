Bondeno (Fe): Domani (sabato 28 ottobre) c’è la “Caccia al Fantasma”

Il grande gioco-spettacolo che coinvolge Grandi e Piccini

I Fantasmi sono arrivati a Bondeno…ed è il momento di cacciarli. Questa sera alle ore 20.30, si terrà un classico di Halloween: la “Caccia al Fantasma” il grande gioco/spettacolo (che festeggia 20 anni di attività). Punto di ritrovo presso il parco del “Peter Pan” di via Granatieri di Sardegna 15. Già dall’imbrunire il parco si trasformerà in un luogo fantastico, e strani personaggi appariranno dal nulla per essere indovinati. Personaggi della storia, della letteratura, della fantasia, della filmografia, delle fiabe.

Il grande gioco spettacolo di Halloween per gruppi e famiglie prevede di “catturare” i personaggi indovinando la loro identità. L’iscrizione è gratuita e sono previsti riconoscimenti per chi si classifica ai primi posti. Viaggi, Buoni spesa e regali per i più piccoli. Unico impegno: la voglia di divertirsi.Personaggi “noti” a bambini, per ragazzi e per adulti.Vince la squadra che indovina il maggior numero di personaggi nel minor tempo possibile. Attenzione perché i fantasmi (gli attori della compagnia Novi Recidivi) sono “cattivelli” faranno di tutto per trarvi in inganno. Non raccontano “bugie” ma dicono la “loro verità” … starà ai gruppi ascoltarli attentamente e confrontarsi (servono le menti di tutti: dai bambini ai nonni) per comprendere chi siano. Un gioco a squadre di max 7 persone, dove l’unione, soprattutto tra le età, fa la forza. I gruppi possono iscriversi e partecipare al gioco gratuitamente tramite una scheda di iscrizione distribuita presso il Chiosco Peter Pan o al Bar “Pit Stop” presso la stazione ferroviaria, oppure richiedendo la scheda tramite whatsapp al n. 347 6467094 oppure on line sulla pagina FB Caccia al Fantasma. Sono previsti due “percorsi”… uno “baby” (più semplice e breve per permettere anche ai più piccoli di giocare) ed uno “full” (per chi vuole giocare con un pizzico di difficoltà. Un vero e proprio “Bartezzaghi” della caccia al fantasma). Le iscrizioni sono ricevibili entro le 12,30 del 28 ottobre ( salvo raggiungimento del numero max ). Entro l’orario di partenza sarà necessario ritirare la scheda di partecipazione da compilare con le risposte al gioco e da restituire al check point entro il termine fissato per il gioco.

Il gioco inizia alle ore 20.30 con partenza dal Chiosco in via Granatieri di Sardegna 15 e termina alle 22. Dopodiché i fantasmi sveleranno la loro identità e i concorrenti scopriranno se li hanno “acchiappati” o no. L’iscrizione al gioco è gratuita e aperta a tutti. Sarà anche possibile fare l’aperitivo o cenare in loco e alle ore 21.30 verranno sfornati i bomboloni caldi per i più piccoli. La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Bondeno ed è sostenuta, per la sua validità ludica e culturale, da tanti imprenditori locali, riconosciuta la valenza e lo spessore del gioco-spettacolo che si distingue dalle altre classiche manifestazioni di Halloween. Tante le squadre iscritte. A Bondeno arrivano squadre da Modena, Bologna, Parma, Rovigo e alcune anche del centro Italia, e soggiorneranno nei paraggi approfittando dell’occasione per visitare Ferrara e il suo territorio con tutta la famiglia

Quindi appuntamento per tutti domani sera e…”buona caccia”!!

Tra gli attori e i figuranti: Giuseppe Tretola, Sara Devecchi, Mirko Bassi, Rossella De Gaetano, Carlo Polastri, Sergio Bonetti, Elisabetta Peccenini, Miriam Bedani, Franco Bergonzini, Alessandra Benini, Simonetta Malaguti, Chiara Bolognesi, Federico Pederzani, Luca Roli, Eros Tartari, Sara Formica, Marco Loberti, Gabriella Paluzzi, Roberto Scaglianti, Barbara Baraldi, Ilaria Parmeggiani. Costumi d’epoca di Carlo Polastri. Regia di Lorenzo Guandalini. Organizzazione artistica: LG creative e Mya advertising

