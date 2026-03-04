BONDENO: ILLUSTRATI DALLA GIUNTA IL BILANCIO E IL PIANO INVESTIMENTI. FOCUS SULLA PALESTRA PARROCCHIALE

E’ una Bondeno in salute quella che viene descritta dall’amministrazione comunale, durante l’incontro pubblico svolto martedì sera nella sede della Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino. Presenti il sindaco Simone Saletti, gli assessori Francesca Aria Poltronieri, Marco Vincenzi e Ornella Bonati. Inversione del calo demografico, crescita costante della “ricchezza prodotta” dal territorio, opere pubbliche sono alcuni dei temi affrontati dalla giunta, che si è soffermata lungamente anche sui servizi sanitari, con il cantiere da 8,5 milioni di Villa Borselli, ed i servizi “vicini al cittadino”, come quelli che saranno attuati al primo piano dell’ex Casa del Custode, dove troveranno sede i medici di famiglia. «A condizione – è stato il messaggio del sindaco – che mantengano un ambulatorio anche nelle frazioni». Sono tanti i temi toccati durante il confronto. Per esempio, sul capitolo investimenti, ci sono quelli nell’ambito sportivo (con i tanti contenitori del territorio) e per gli asfalti. La Giunta parla anche delle occasioni di lavoro, per le quali si faticano ormai a trovare le figure professionali necessarie e, per questo, sono in corso collaborazioni con Ial per soddisfare le richieste delle imprese. Tra i progetti dei quali si è discusso, anche quello per la ristrutturazione complessiva della palestra parrocchiale. Negli ultimi anni è stato compiuto uno degli interventi più importanti in termini di asfaltatura. Tra le opere principali, la realizzazione del tratto più ammalorato di via Argine Cagnetto. Scortichino ha visto completati i lavori su viale Passardi, dove il traffico è calmierato dalle opere di mitigazione. A breve dovrebbero partire anche gli interventi per il miglioramento dei marciapiedi tra la fine della via e il ponte del Diversivo. Completato anche il percorso per lo sgambamento cani, nella zona del campo da calcetto di via Cilea. Interventi, viene spiegato da Saletti, che hanno tolto dal rischio di degrado una zona ora completamente riqualificata. Il sindaco Saletti ha anche annunciato come, durante l’estate, dovrebbe partire il cantiere della circonvallazione Ovest, con i primi step finanziati dal Comune e la restante parte derivante dalle risorse Fsc e arrivata attraverso una collaborazione con la Regione. Si parla anche di sicurezza, con la corposa rete di telecamere e l’azione delle forze dell’ordine, che hanno permesso di consegnare alla giustizia numerose persone che si erano macchiate di reati. Il sindaco ha però avvertito di tenere alta la guardia, rispetto a truffe e reati di vario tipo, consigliando di investire anche in forme di sicurezza passiva come allarmi e sistemi anti-intrusione.

