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Cronaca

BONDENO: INAUGURATA LA BIBLIOTECA POPOLARE DI PILASTRI

DiGiuliano Monari

Mar 15, 2026
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Cresce in maniera significativa la cultura a Pilastri: sabato pomeriggio, all’interno di Palazzo Mosti, è stata inaugurata la nuova Biblioteca Popolare. Una raccolta di oltre tremila libri e volumi di ogni genere curata da Edoardo Roncatti, che negli ultimi mesi ha catalogato il materiale proveniente da oltre cento donatori del territorio e dei comuni limitrofi. «Un bellissimo traguardo, un nuovo presidio di cultura – ha commentato il sindaco, Simone Saletti, a seguito del taglio del nastro –. Tutti conosciamo la passione per i libri di Edoardo, e soprattutto apprezziamo la sua costante spinta a mettersi a servizio degli altri ad esempio con i corsi di lingua che porta avanti da molti anni. Palazzo Mosti è il luogo simbolo della frazione – ha concluso il primo cittadino –: punto di ritrovo, di eventi e di salute, e da adesso anche di ottima cultura letteraria». Numerosi i curiosi accorsi all’inaugurazione della Biblioteca, non solo dalla frazione ma da tutto il comune. «Il libro è forse l’invenzione più straordinaria dopo la scoperta del fuoco – ha detto Roncatti –: con questo progetto si è voluto fare del paese un luogo di incontro, per chi ama i libri ma anche ogni altra forma di espressione artistica. Solo la conoscenza può salvarci e renderci liberi». Francesca Aria Poltronieri, assessore alla Cultura, ha poi svelato la targa al merito civico che l’Amministrazione ha voluto conferire al curatore della biblioteca: «Un orgoglio aver contribuito come Comune alla realizzazione di questo progetto attraverso il reperimento degli scaffali – ha detto Poltronieri –. Da anni collaboriamo con Edoardo nella realizzazione dei suoi progetti che hanno coinvolto centinaia se non migliaia di cittadini: il riconoscimento al merito civico era doveroso e ora ci auguriamo che il patrimonio librario di Pilastri possa crescere ancora». La Biblioteca Popolare sarà ufficialmente aperta al pubblico dall’1 aprile, ogni mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e ogni sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00. Don Roberto Sibani ha impartito la benedizione ai presenti, esortando la comunità a indugiare nella lettura, e la presidente del centro Catia Melloni ha ribadito la soddisfazione della comunità per l’allestimento della biblioteca all’interno di Palazzo Mosti.

Giuliano Monari

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