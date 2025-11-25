BONDENO: INCIDENTE SENETICA: LA PROVINCIALE VIRGILIANA VERRÀ CHIUSA DOMANI MATTINA (MERCOLEDÌ 26 ORE 8.45) PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL TRENO E DEGLI ULTIMI MEZZI

La strada provinciale 69 Virgiliana, all’altezza del passaggio a livello di Senetica (Bondeno), verrà nuovamente chiusa al traffico veicolare dalle ore 8.45 di mercoledì 26 novembre, al fine di consentire la rimozione delle carcasse del treno e degli ultimi veicoli rimasti danneggiati dall’incidente di martedì mattina. La strada era stata riaperta al traffico attorno alle ore 15.30 di martedì 25, al termine delle operazioni di sgombero e di messa in sicurezza della carreggiata. La nuova chiusura al traffico delle ore 8.45, realizzata in accordo con l’amministrazione provinciale di Ferrara, si protrarrà fino al termine dei lavori di rimozione del treno e dei veicoli: indicativamente, quindi, le operazioni dovrebbero concludersi nel primo pomeriggio, con la conseguente riapertura definitiva della strada provinciale. La Polizia locale dell’Alto ferrarese e la Protezione Civile assicureranno lo sbarramento della provinciale sia dal lato di Bondeno sia da quello di Vigarano, deviando il traffico sulla viabilità alternativa. Chi da Bondeno dovrà recarsi a Vigarano o Ferrara dovrà svoltare in via Gorizia all’altezza di Ponte Rodoni, immettendosi poi in via per Vigarano. All’opposto, chi da Ferrara o Vigarano dovrà arrivare a Bondeno, potrà immettersi in via Argine Po, all’altezza dell’incrocio semaforico che questa forma con via Virgiliana (circonvallazione di Vigarano Pieve). La viabilità lungo la provinciale 69 Virgiliana era già stata riaperta attorno alle ore 15.00 di martedì 25, una volta rimossi i veicoli presenti sulla carreggiata e dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza della strada. La nuova chiusura delle ore 8.45 di mercoledì 26 è programmata in modo tale da arrecare il minor disagio possibile a chi si sposta per raggiungere il luogo di lavoro e agli studenti delle scuole. Tper ha attivato il bus sostitutivo già dalla giornata di ieri.

