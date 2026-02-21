BONDENO – PROGRAMMA MANUTENZIONE ASFALTI: NUOVA “INFORNATA” DI LAVORI PER 112MILA EURO, CHE SI AGGIUNGONO AI 407MILA PRECEDENTI

La bella stagione bussa ormai alle porte e il Comune ha pronto un nuovo piano per la manutenzione degli asfalti. Un programma da 112mila euro, approvato nella riunione di Giunta di giovedì mattina, ed una serie di lavori all’orizzonte che si sommano a quelli già finanziati con il precedente piano da 407mila euro. A questi vanno aggiunti i lavori (non ricompresi nella categoria delle manutenzioni) già conclusi per il rifacimento di via Argine Cagnetto. A breve, infine, ci sarà l’assegnazione dei lavori per l’asfaltatura del tratto ghiaiato di via Farini. Dunque, la primavera porterà con sé una serie di interventi manutentivi. «Abbiamo predisposto un primo programma, che prosegue strategicamente i precedenti, e che tiene conto di tutte le osservazioni arrivate da parte dei cittadini e delle imprese – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. Come si è notato nei mesi scorsi, abbiamo effettuato interventi sia in zone frazionali che nel capoluogo, in vie di comunicazione a grande scorrimento e altre che, pur non avendo la stessa intensità di traffico, hanno un valore strategico per la comunità». Il piano dettagliato delle opere si vedrà settimana per settimana, ma tra i primi lavori previsti ci sono sicuramente quello di via Bassa e su un tratto di viale Matteotti. Su viale Passardi, frequentatissima arteria centrale nella frazione di Scortichino, il piano non si limiterà all’asfaltatura. Proprio a Scortichino, infatti, si metterà mano anche alla parte riguardante i marciapiedi di viale Passardi, dal cuore del paese verso il ponte sul Diversivo. Un intervento atteso e richiesto in varie assemblee pubbliche dalla comunità locale e che prosegue il piano delle opere della frazione, dove si è completata recentemente anche la pista ciclabile con il prolungamento verso l’area artigianale del paese. Tra le frazioni che entreranno nel piano “asfalti” ci sono Salvatonica e la località di Ospitale, dopo la conclusione degli interventi tra Gavello e Burana (con il rifacimento di un tratto di via Argine Cagnetto), ed i lavori in via Comunale (sempre a Burana) dei mesi scorsi, cui si aggiungono i cantieri già eseguiti di via Argine Destro Panaro, in direzione Santa Bianca, di via Palladio e via Ragazzi nella zona artigianale di Borgo Scala. L’asfaltatura del tratto sterrato di Via Farini a Pilastri è un progetto definito e finanziato che attende ormai solo l’assegnazione dell’appalto, mentre nell’attuale piano di manutenzioni ci sarà anche Salvatonica. Inoltre, l’Amministrazione sta predisponendo un prossimo intervento che riguarderà un tratto di via Provinciale a Ospitale, quella cioè che la comunità locale conosce come “ex Canalino”, per via di una tombatura avvenuta anni addietro di un canale di scolo presente nella zona.

