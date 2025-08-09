BONDENO, PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA: 140MILA EURO

Prosegue il progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione sul territorio. Un progetto che guarda al capoluogo e alle frazioni e che è frutto di una condivisione con i residenti, avendo accolto le segnalazioni dei cittadini arrivate nel corso in vari incontri pubblici organizzati nel tempo sul territorio. Le luci accese nei giorni scorsi anche sul ponte di Burana sono soltanto l’ultimo tassello di un enorme cantiere, che prevedeva l’estensione, ma anche la manutenzione dei punti luce. Allo scopo di migliorare il servizio sul territorio comunale. «Il piano di interventi per la pubblica illuminazione prevede una serie di opere, in parte già concluse, altre in corso di realizzazione, e comprende sia strade periferiche, che altre zone più frequentate, ricche di attività oppure indispensabile per la sicurezza urbana», ricordano il Sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi. Il corposo appalto prevedeva un investimento di 180mila euro per questo capitolo, dei quali 80mila riguardanti le opere che nelle scorse settimane hanno permesso di completare il quadro economico per il 2024. Tra le tante vie incluse nel progetto, vi erano via per Burana, dove sono stati inseriti due punti luce, via per la Libertà, via Rolando Malaguti (interessata dalla manutenzione di un impianto), via I Maggio, via Argine Diversivo ed inoltre era prevista l’estensione della rete per l’illuminazione che ha riguardato anche via dei Mille e via Arginelli. Gli interventi a cura del gestore, City Green Light hanno permesso anche di illuminare il ponte sul canale di Burana, «che è un simbolo per la frazione – aggiungono Saletti e Vincenzi – e anche un luogo che meritava di essere illuminato per migliorare la sicurezza, così come avevano richiesto i residenti durante un confronto pubblico con l’amministrazione comunale».

