BONDENO. PROSEGUONO LE OPERAZIONI DEL COMUNE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA CIRCONVALLAZIONE OVEST

Le grandi opere pubbliche sono ormai un marchio di fabbrica del bondenese: dopo la realizzazione dei due nuovi ponti “Mons. Vincenzi” e “Cav. Bononi” e di via Malaguti, ora la macchina comunale è impegnata per confezionare la progettazione esecutiva della nuova Circonvallazione Ovest. Si tratta della strada che, partendo dall’attuale via Malaguti, attraverso un percorso di circa due chilometri consentirà di deviare dal Quartiere del Sole l’intero traffico pesante e a scorrimento veloce. Durante l’intera giornata di giovedì 4 settembre, i tecnici comunali incaricati della progettazione hanno condotto un lungo sopralluogo in loco, effettuando importanti rilievi sul campo volti a stabilire le quote della nuova strada, le distanze della stessa e a evidenziare i punti più complessi sui quali sarà necessaria un’attenzione particolare. «Possiamo quindi affermare che si tratterà di una vera e propria “circonvallazione dei bondenesi” – annuncia il sindaco, Simone Saletti, recatosi a sua volta a visionare i primi rilievi –: non è affatto scontato realizzare questo tipo di progettazione internamente, ma grazie alla competenza dei nostri tecnici e all’attenzione che stiamo mettendo come Amministrazione, abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci. Da quando abbiamo ricevuto la conferma del finanziamento europeo da circa 5 milioni di euro, abbiamo immediatamente messo in moto la macchina comunale per dare ai cittadini la nuova strada nel più breve tempo possibile – aggiunge il primo cittadino –. Non dobbiamo dimenticare che proprio il Comune aveva già realizzato a sue spese la progettazione definitiva dell’opera per una spesa attorno ai 100 mila euro: proprio questa è stata la chiave per ottenere il successivo finanziamento dai fondi europei Fsc. Ora stiamo realizzando la progettazione esecutiva – conclude Saletti –, ovvero l’ultimo passaggio indispensabile per poi procedere con le procedure di appalto della maxi opera». In più, già da alcune settimane l’Amministrazione è al lavoro per raggiungere accordi bonari con tutti i proprietari dei terreni su cui insisterà la strada. Una strada che avrà uno sviluppo non banale: oltre alle due rotatorie che verranno realizzate su via Malaguti e lungo la sp45 per Scortichino, il tracciato della circonvallazione dovrà prevedere anche due piccoli ponti a superamento di altrettanti canali per l’irrigazione e un sottopassaggio di servizio ai mezzi agricoli che lavoreranno sui campi adiacenti. «Una volta completata l’opera, togliendo il traffico pesante e a scorrimento veloce, aumenterà ulteriormente la sicurezza nel Quartiere del Sole e nell’intera zona Ovest della Città – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. La stessa zona è da tempo al centro delle nostre attenzioni: soltanto negli ultimi mesi, oltre al Ponte Rana-Bononi, abbiamo asfaltato per intero via XX Settembre e realizzato un attraversamento pedonale rialzato, sempre nell’ottica di garantire maggiore sicurezza a utenti e pedoni. In ultimo – chiosa Vincenzi –, la Circonvallazione servirà per rendere più snello e veloce lo scambio delle merci con i territori limitrofi, e quindi ad aumentare la competitività delle aziende di Bondeno».

