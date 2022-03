BONDENO: Reiterati maltrattamenti in famiglia, condannato ed arrestato dai Carabinieri

Ieri 28 febbraio 2022 i Carabinieri della Stazione di Bondeno (Fe), coadiuvati dai colleghi della Stazione di Burana (Fe), traevano in arresto L.M., 49 enne marocchino, domiciliato in quel centro, il quale a seguito delle ripetute segnalazioni e denunce, inoltrate all’autorità giudiziaria dai militari dell’Arma, è stato condannato con sentenza definitiva, alla pena di due anni di reclusione, proprio per i reiterati maltrattamenti in famiglia, commessi negli anni scorsi. L’uomo, raggiunto da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara, è stato rintracciato dai Carabinieri di Bondeno e Burana e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito il cittadino marocchino è stato trasferito alla casa circondariale di Ferrara, ove sconterà la pena detentiva inflittagli dal Tribunale estense.

