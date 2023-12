BONDENO: Sabato, 16 dicembre inaugurazione del Ponte della Rana “Cav. Armando Bononi”

sabato, 16 dicembre, all’inaugurazione del Ponte della Rana “Cav. Armando Bononi”. In questo post vi fornisco i dettagli del grande evento (completamente gratuito per tutti). Alle ore 15.30 -esattamente al centro del Ponte- prenderà il via la cerimonia con i discorsi istituzionali, l’inno nazionale cantato dagli alunni di quattro classi della scuola primaria “T. Bonati” di Bondeno (5D, 5E, 5A, 2B), lo scoprimento della targa con l’intitolazione ad Armando Bononi, e il taglio del nastro. A seguire, quindi indicativamente attorno alle ore 16.30, inizierà la vera e propria festa, con la musica suonata dalla band Radio ’80, con il buffet allestito dalle attività commerciali del Quartiere del Sole, e con il punto di ristoro organizzato dalla Pro Loco di Stellata in collaborazione con il gruppo di imprenditori Bondeno Che Lavora. Sarà possibile trovare una seduta confortevole presso l’ampia tensostruttura collocata su via per Burana, a pochissimi metri dal Ponte. Alle ore 17.00 andrà invece in scena il momento più adrenalinico: il Laser Show sul ponte curato dalla Parente Fireworks (la stessa dello spettacolo incantevole dell’8 dicembre). Restando seduti all’interno della tensostruttura, oppure posizionandoci in piedi sulla sponda arginale, assisteremo a uno spettacolo pirotecnico e musicale davvero incredibile: giochi di luce, laser, musica, fuoco e fuochi d’artificio omaggeranno e impreziosiranno il nostro Ponte Rana-Bononi. Terminato il Laser Show, largo spazio nuovamente alla musica anni ’80 e al ricco buffet. Per finire, in serata, il momento più atteso dalla cittadinanza: la riapertura del nuovo Ponte della Rana “Cav. Armando Bononi” al traffico veicolare. La prima macchina a transitare sarà una bellissima Lancia Appia del 1960 (e per questo ringrazio il Club Vecchie Ruote), e successivamente il traffico tornerà finalmente alla tanto sperata normalità.

