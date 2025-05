BONDENO – SALETTI E AS. BONATI: «POLITICHE ATTIVE PER IMPLEMENTARE LA SICUREZZA STRADALE»

La sicurezza stradale compie un ulteriore passo in avanti, a seguito del voto del Consiglio comunale di martedì scorso. Nel quale è stata approvata la convenzione passata il mercoledì precedente durante la riunione di Giunta, che riguarda la possibilità di una collaborazione tra la Polizia Locale dell’Alto Ferrarese e la Polizia Locale di Cento, allo scopo di promuovere comportamenti sicuri alla guida. Il discorso si ricollega agli investimenti, pari a 51mila euro, arrivati a seguito di un bando regionale che ha visto assegnare le risorse ai comuni aderenti al Corpo Unico: Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. Risorse che coprono l’85,5% delle spese riguardanti l’attività di prevenzione, informazione e formazione, ma anche l’acquisto di un veicolo, di un nuovo etilometro e di un drogometro. Quest’ultimo è uno strumento in grado di misurare in tempo reale se l’automobilista abbia assunto sostanze psicotrope. Nelle scorse settimane, il Sindaco Simone Saletti si era espresso a proposito delle misure rese possibili dalle risorse del bando, parlando di «un ennesimo passo avanti condiviso da tutti i sindaci del territorio, nell’ottica dell’efficientamento delle azioni di prevenzione condotte dalla Polizia Locale». Mancava solo un tassello a questo percorso: ovvero, la possibilità di formalizzare la collaborazione con la Polizia Locale di Cento, cosa che è avvenuta a seguito del voto del Consiglio comunale di martedì sera. Il comandante della PL, Stefano Ansaloni, aveva già avvertito dell’importanza della formazione degli agenti. In consiglio comunale ha aggiunto: «Portiamo avanti un programma per sviluppare con la Polizia locale di Cento un progetto condiviso, cofinanziato dall’Emilia-Romagna che porterà i nostri agenti a formarsi ulteriormente nell’ambito della sicurezza stradale e nella repressione del fenomeno dell’uso di alcol e droghe correlato alla guida. In pratica, acquisiremo strumentazione, capacità d’azione, metodica. Avremo un nuovo etilometro che si aggiunge agli altri tre in dotazione, un drogometro, ed andremo a creare un’attività informativa, in sinergia con la Polizia locale di Cento». Sono previste nell’ambito dell’attività ordinaria anche pattuglie interforze per socializzare le competenze e potenziare le capacità di contrasto. «Le continue azioni di prevenzione compiute nell’ambito della prevenzione – dice l’assessore alla Sicurezza urbana, Ornella Bonati – sono il risultato degli investimenti di qualificazione del Corpo Unico, mediante formazione, ed aggiornamento tecnologico: si pensi all’installazione delle telecamere di videosorveglianza». Nel corso del 2024, sono stati 190 gli incidenti stradali rilevati nei comuni appartenenti al Corpo unico di Polizia locale. Le guide in stato di ebbrezza accertate sono state 8, mentre una persona è stata trovata al volante sotto effetto di stupefacenti. L’obiettivo, attraverso un insieme di misure di prevenzione è quello di contrastare ogni forma di imprudenza alla guida.

