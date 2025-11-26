BONDENO: SALETTI: «GESTIONE DELL’EMERGENZA ESEMPLARE, DOPO UN INCIDENTE FERROVIARI”

«La gestione dell’emergenza è stata ancora una volta esemplare, anche dopo un incidente che poteva avere effetti ancora più gravi, come quello dell’altro giorno. Desidero ringraziare tutti per il loro impegno, che ha permesso di riaprire le strade, temporaneamente, già dal pomeriggio di martedì, per poi completare il recupero dei mezzi coinvolti nella giornata di ieri». Le prime parole del sindaco di Bondeno, Simone Saletti, sono state indicative a proposito del progressivo ritorno alla normalità, dopo l’incidente di martedì mattina, che ha coinvolto una bisarca carica di auto e un treno della linea regionale. «La circolazione stradale – ha detto il primo cittadino reduce da un sopralluogo – è stata regolata dalla Polizia locale dell’Alto Ferrarese, in collaborazione con la Protezione civile. Fer ha gestito i trasporti sostitutivi, come avverrà fino al completo ripristino della linea che deve essere riparata assieme al passaggio a livello». Proprio la questione dei passaggi a livello sarà oggetto stasera (27 novembre) di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, che parlerà della road map da individuare con la Regione, Fer, la Provincia e altri enti per il superamento dei passaggi a livello di Ponti Spagna e, appunto, Senetica.

