BONDENO. Salva la vita ad un anziano colto da malore: conferita civica benemerenza dal Comune al Maresciallo TALENTE

Durante la seduta del Consiglio Comunale, svoltasi nella serata del 29 aprile scorso presso il Municipio di Bondeno, il Sindaco Simone SALETTI, alla presenza del Ten. Col. Luca Treccani, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Ferrara, ha consegnato un attestato di benemerenza civica al Maresciallo Gaetano TALENTE, resosi protagonista il 16 febbraio u.s. dell’eroico e provvidenziale salvataggio di un uomo di 79 anni, colto improvvisamente da un malore mentre era alla guida della propria autovettura.

Esattamente poco più di due mesi fa il Maresciallo TALENTE mentre rincasava da una gita fuori porta con la propria famiglia, ha incrociato il destino di un uomo colto da improvviso malore. Grazie all’attenzione, all’intuito e alle pratiche acquisite in corsi di Primo Soccorso (svolti al personale dell’Arma dei Carabinieri dai soccorritori del 118) il Maresciallo ha compreso sin da subito la gravità della situazione praticando immediatamente un massaggio cardiaco risultato determinante per la rianimazione dell’anziano, successivamente affidato alle cure dei sanitari tempestivamente allertati e intervenuti.

«È grazie a momenti come questo che riusciamo a dare il massimo rilievo a delle azioni di vero e proprio eroismo in grado di cambiare il corso degli eventi – ha detto il sindaco, SALETTI, davanti al consiglio Comunale –. L’intera comunità di Bondeno è riconoscente al lavoro quotidiano dell’Arma e in particolare questa sera al Maresciallo TALENTE cui siamo lieti di conferire un attesto al merito civico affinché le sue azioni rimangano scolpite nei ricordi più belli della nostra Città». L’Attestato di Merito Civico (onorificenza che viene concessa da un Comune italiano ad un cittadino che con atti di coraggio siano stati di aiuto ai propri concittadini) è stato consegnato al maresciallo TALENTE proprio all’inizio della seduta del Consiglio Comunale come primo punto dell’ordine del giorno, con la seguente motivazione: “Per l’eroica e provvidenziale azione di salvataggio condotta nei confronti di un anziano signore colpito da arresto cardiaco, dimostrando freddezza, lucidità e competenza in un momento critico, scongiurando una tragica conseguenza.

Bondeno lì 29 aprile 2025. La Presidente del Consiglio Comunale Anna Marchetti e il Sindaco della Città di Bondeno Simone Saletti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...