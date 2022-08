L’incidente stradale è avvenuto alle ore 22.30 , in via per Zerbinate di Bondeno, per cause in corso di accertamento. A quanto si è appreso si è trattato di uno scontro frontale tra una Kia sportage ed una Nissan Note. A bordo dei veicoli viaggiavano 4 persone che riportavano ferite. Una, più grave ma non in pericolo di vita, veniva ricoverata al Maggiore di Bologna. Le altre a Cona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Casumaro e il 118. In aggiornamento

