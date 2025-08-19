BONDENO: TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, A CAUSA DI LAVORI PER BONIFICA ALLACCIO GAS, INTERESSATA VIA DAZIO, DAL 26 AL 29 AGOSTO ‘25

L’azienda incaricata dei prossimi lavori riguardanti via Dazio ha richiesto al comando della Polizia locale dell’Alto Ferrarese disposizioni viarie, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e delle persone impegnate nel cantiere, per le giornate comprese tra martedì 26 e venerdì 29 agosto, per quanto riguarda l’area antistante al numero civico 35 di via Dazio. La zona, infatti, sarà interessata a fine agosto da lavori programmati di bonifica allaccio gas svolti dalla ditta Inrete Distribuzione Energia Spa di Bologna. Nelle giornate indicate e negli orari previsti (compresi tra le ore 7,30 e le 18) si svolgerà il cantiere, per il quale è stato predisposto un divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di soccorso, di polizia e dei residenti. Oltre, naturalmente, a quelli utilizzati dalla ditta incaricata dei lavori. Sarà inoltre istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità dell’area interessata. Come prevedono le norme in vigore, l’area di lavoro dovrà essere indicata da barriere disposte parallelamente e durante le ore notturne (o comunque in caso di scarsa visibilità) le barriere stesse di testata dovranno essere munite di apparati luminosi a luce rossa fissa. L’eventuale apertura di scavi o tombini, anche se per un arco temporale ristretto, dovrà essere opportunamente segnalata per evitare pericoli per i passanti. Andranno indicate per tempo le deviazioni dovute ai lavori in corso riportando chiaramente nei pannelli utilizzati anche l’approssimarsi di una interruzione della strada.

